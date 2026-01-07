Rückkehr zu Ex-Verein! Wechsel von ÖFB-Held fix

„Als sich die Möglichkeit eines Wechsels zum FCA ergeben hat, war ich sofort Feuer und Flamme. Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen. Ich freue mich darauf, alte Weggefährten wiederzutreffen, und erinnere mich gerne an die Zeit unter Manuel Baum. Daran wollen wir nun anknüpfen und die untere Tabellenregion schnell verlassen“, erklärte der ÖFB-Held selbst. Von 2017 bis 2022 stand der 31-jährige Angreifer bereits in Augsburg unter Vertrag.