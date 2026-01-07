Rückkehr zu Ex-Verein! Wechsel von ÖFB-Held fix

Jetzt ist der Deal fix! ÖFB-Kicker Michael Gregoritsch wechselt leihweise von Bröndby IF zum FC Augsburg. Bei seinem Ex-Verein will er wieder regelmäßig auf dem Platz stehen und für Furore sorgen. Er wurde mit einem lustigen Video auf Instagram vorgestellt. Der Transfer ist ein wichtiger Schritt für den Offensivspieler auch hinsichtlich der anstehenden Fußball-WM!
„Schön, dass Du wieder da bist, Gregerl!“, kommentiert der FC Augsburg unter dem Vorstellungsvideo. Darin erklärt Gregoritsch im weißen Hemd vor einem Buzzer, dass er zu seinem Ex-Klub zurückkehrt.
Hier das Instavideo:
Nachdem der ÖFB-Legionär erst im Sommer vom SC Freiburg zu Bröndby nach Kopenhagen gewechselt war, ist das Kapitel Dänemark nun wohl schon wieder vorbei. Vorerst wechselt „Gregerl“ auf Leihbasis zurück in die deutsche Bundesliga. Augsburg hat sich aber eine Kaufoption gesichert.
Soll Augsburg in der Liga halten
Sportlich lief es für Gregoritsch in Dänemark nach seinem Wechsel durchwachsen. In 14 Pflichtspielen im Herbst gelangen ihm drei Tore, meist kam der Stürmer nur als Joker zum Einsatz. In Augsburg soll er wieder zu alter Form zurückfinden und mithelfen, den Verein in der Liga zu halten.
„Als sich die Möglichkeit eines Wechsels zum FCA ergeben hat, war ich sofort Feuer und Flamme. Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen. Ich freue mich darauf, alte Weggefährten wiederzutreffen, und erinnere mich gerne an die Zeit unter Manuel Baum. Daran wollen wir nun anknüpfen und die untere Tabellenregion schnell verlassen“, erklärte der ÖFB-Held selbst. Von 2017 bis 2022 stand der 31-jährige Angreifer bereits in Augsburg unter Vertrag.
Im ÖFB-Team steht der Routinier bei 72 Länderspielen und 23 Treffern. Mit seinem Ausgleichstreffer in der Quali gegen Bosnien im November war Gregoritsch zum Helden avanciert. Sein Tor sicherte Österreich das heiß ersehnte WM-Ticket.
