Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lustiges Insta-Video

Rückkehr zu Ex-Verein! Wechsel von ÖFB-Held fix

Deutsche Bundesliga
07.01.2026 10:36
Michael Gregoritsch kehrt nach Augsburg zurück
Michael Gregoritsch kehrt nach Augsburg zurück(Bild: Mario Urbantschitsch)

Jetzt ist der Deal fix! ÖFB-Kicker Michael Gregoritsch wechselt leihweise von Bröndby IF zum FC Augsburg. Bei seinem Ex-Verein will er wieder regelmäßig auf dem Platz stehen und für Furore sorgen. Er wurde mit einem lustigen Video auf Instagram vorgestellt. Der Transfer ist ein wichtiger Schritt für den Offensivspieler auch hinsichtlich der anstehenden Fußball-WM! 

0 Kommentare

„Schön, dass Du wieder da bist, Gregerl!“, kommentiert der FC Augsburg unter dem Vorstellungsvideo. Darin erklärt Gregoritsch im weißen Hemd vor einem Buzzer, dass er zu seinem Ex-Klub zurückkehrt. 

Hier das Instavideo:

Nachdem der ÖFB-Legionär erst im Sommer vom SC Freiburg zu Bröndby nach Kopenhagen gewechselt war, ist das Kapitel Dänemark nun wohl schon wieder vorbei. Vorerst wechselt „Gregerl“ auf Leihbasis zurück in die deutsche Bundesliga. Augsburg hat sich aber eine Kaufoption gesichert. 

Soll Augsburg in der Liga halten
Sportlich lief es für Gregoritsch in Dänemark nach seinem Wechsel durchwachsen. In 14 Pflichtspielen im Herbst gelangen ihm drei Tore, meist kam der Stürmer nur als Joker zum Einsatz. In Augsburg soll er wieder zu alter Form zurückfinden und mithelfen, den Verein in der Liga zu halten.

„Als sich die Möglichkeit eines Wechsels zum FCA ergeben hat, war ich sofort Feuer und Flamme. Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen. Ich freue mich darauf, alte Weggefährten wiederzutreffen, und erinnere mich gerne an die Zeit unter Manuel Baum. Daran wollen wir nun anknüpfen und die untere Tabellenregion schnell verlassen“, erklärte der ÖFB-Held selbst. Von 2017 bis 2022 stand der 31-jährige Angreifer bereits in Augsburg unter Vertrag.

Im ÖFB-Team steht der Routinier bei 72 Länderspielen und 23 Treffern. Mit seinem Ausgleichstreffer in der Quali gegen Bosnien im November war Gregoritsch zum Helden avanciert. Sein Tor sicherte Österreich das heiß ersehnte WM-Ticket.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
106.323 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
101.871 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.918 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Deutsche Bundesliga
Lustiges Insta-Video
Rückkehr zu Ex-Verein! Wechsel von ÖFB-Held fix
Durchbruch im Poker
Madrid oder München? Bayern-Kicker legt sich fest!
Nach 5:0 über Salzburg
Eberl deutet Wechsel an: Bayern-Flop vor Abgang
Pleite gegen Bayern
Lainer: „Hätten auch im Wald laufen gehen können!“
Mehrere Anfragen
ÖFB-Legionär verkündet Transfer-Entscheidung

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf