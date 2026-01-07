Vorteilswelt
Durchbruch im Poker

Madrid oder München? Bayern-Kicker legt sich fest!

Deutsche Bundesliga
07.01.2026 10:19
Dayot Upamecano bleibt den Bayern wohl weiterhin erhalten.
Dayot Upamecano bleibt den Bayern wohl weiterhin erhalten.(Bild: AFP/APA/Alexandra BEIER)

Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano hat sich offenbar dazu entschieden, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in München zu verlängern. Demnach gibt der Franzose sowohl Real Madrid als auch Paris Saint-Germain einen Korb. Billig dürfte es für den deutschen Rekordmeister aber nicht werden ...

Endlich gibt es einen Durchbruch im monatelangen Vertragspoker mit Upamecano. Denn wie die „Sportbild“ berichtet, hat der Franzose sich nun festgelegt, ein neues Arbeitspapier in München zu unterschreiben. Man sei sich bei mehreren zentralen Themen einig geworden. 

Die endgültige Einigung sei demnach nur noch Formsache und werde in Kürze erfolgen. Noch im Jänner soll der Franzose einen neuen Vertrag unterschreiben. Mit einem geschätzten Gehalt von etwa 20 Millionen Euro steigt er zu den Top-Verdienern auf. 

Positive Signale seit Jahresbeginn
Zuletzt hatten sowohl Real Madrid als auch PSG Interesse bekundet. Die Bayern-Verantwortlichen ließen aber schon am Rande des 5:0-Testspielerfolges der Münchner in Salzburg am Dienstag durchblicken, dass man an einem guten Punkt sei.

Upamecano selbst betonte: „Ich hoffe, dass es bald eine Lösung gibt, aber habe keine Deadline. Ich bin sehr zufrieden, für diesen großen Verein zu spielen und konzentriere mich auf meine Leistung auf dem Platz, den Rest lasse ich meinen Berater machen.“ 

