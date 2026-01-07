Schläge wegen Tabletten: Mann festgenommen

Montagvormittag ist es auf einer Toilette am Bahnhof in Wien-Floridsdorf zu einem gewalttätigen Raub gekommen. Eine 33-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt.
Nach ihren Angaben hielt sie sich gegen 8.30 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten im Toilettenbereich eines Bahnhofs auf. Dort wollte sie eine Tablette eines ihr ärztlich verschriebenen Substitutionsmittels einnehmen. Als sie sich weigerte, die restlichen Tabletten dem Mann auszuhändigen, eskalierte die Situation.
Mehrfach auf Frau eingeschlagen
Der 28-Jährige war auch gegenüber der Polizei aggressiv und schlug mehrfach mit den Fäusten auf die Frau ein. Als sie zu Boden stürzte, packte er ihren Kopf und schlug ihn mehrfach gegen den Boden. Kurz darauf nahm der Mann die übrigen Tabletten an sich und flüchtete.
Die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen rasch ausforschen. Kurz darauf wurde der Verdächtige im 22. Bezirk angetroffen, festgenommen und angezeigt.
Mehrere Rissquetschwunden
Die schwer verletzte Frau wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und mit mehreren Rissquetschwunden, einer Gehirnerschütterung sowie einer Verletzung an einem Backenzahn in ein Krankenhaus gebracht.
