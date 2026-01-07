Schläge wegen Tabletten: Mann festgenommen

Mehrfach auf Frau eingeschlagen

Der 28-Jährige war auch gegenüber der Polizei aggressiv und schlug mehrfach mit den Fäusten auf die Frau ein. Als sie zu Boden stürzte, packte er ihren Kopf und schlug ihn mehrfach gegen den Boden. Kurz darauf nahm der Mann die übrigen Tabletten an sich und flüchtete.