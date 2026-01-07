Feuerdrama in Messi-Haus: Frau kommt ums Leben

Tragischer Einsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl: Ein offensichtliches Messie-Haus ging in Flammen auf – im Zuge der schwierigen Löscharbeiten konnte eine Bewohnerin nur noch tot geborgen werden. Die Suche nach einem möglichen zweiten Opfer ist im Gange.
„So etwas hab' ich in meiner gesamten Laufbahn noch nicht gesehen“, schildert Einsatzleiter Wolfgang Germ gegenüber der „Krone“. Als er und seine Kollegen der Berufsfeuerwehr nach der Alarmierung eines Zeugen gegen Mitternacht am Einsatzort in Annabichl eintrafen, stand der Dachstuhl und ein Teil des Wohnhauses bereits in Vollbrand.
Umgehend starteten die Florianis mit Unterstützung zahlreicher ebenfalls angerückter Kollegen mit dem Löscheinsatz – der sich in diesem Fall als außergewöhnlich schwierig erwies. Und dies nicht „nur“ aufgrund des Flammenmeers und der extremen Rauchentwicklung: „Das Haus war vom Keller bis zum Dachboden mit Unrat und Gegenständen vollgeräumt. Wir mussten erst einen Weg ins Gebäude finden.“
Suche läuft
Als dies schließlich gelang, kämpfte sich der Atemschutztrupp durch das Haus – und entdeckte den leblosen Körper der betagten Bewohnerin. Die Frau wurde geborgen und dem Rettungsdienst übergeben. Allerdings kam für das Opfer jede Hilfe zu spät. Da an der Adresse laut „Krone“-Infos auch ihr Sohn gemeldet sei, kann aktuell noch nicht ausgeschlossen werden, dass sich dieser im Brandhaus befunden hat. Der Einsatz der Feuerwehren und ebenfalls vor Ort befindlichen Polizei ist noch im vollen Gange.
Die „Krone“ informiert Sie über die weiteren Entwicklungen.
