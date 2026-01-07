Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mögliches 2. Opfer

Feuerdrama in Messi-Haus: Frau kommt ums Leben

Kärnten
07.01.2026 07:16
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt)

Tragischer Einsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl: Ein offensichtliches Messie-Haus ging in Flammen auf – im Zuge der schwierigen Löscharbeiten konnte eine Bewohnerin nur noch tot geborgen werden. Die Suche nach einem möglichen zweiten Opfer ist im Gange. 

0 Kommentare

„So etwas hab' ich in meiner gesamten Laufbahn noch nicht gesehen“, schildert Einsatzleiter Wolfgang Germ gegenüber der „Krone“. Als er und seine Kollegen der Berufsfeuerwehr nach der Alarmierung eines Zeugen gegen Mitternacht am Einsatzort in Annabichl eintrafen, stand der Dachstuhl und ein Teil des Wohnhauses bereits in Vollbrand.

Der Einsatz erwies sich als außergewöhnlich schwierig.
Der Einsatz erwies sich als außergewöhnlich schwierig.(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt)
(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt)

Umgehend starteten die Florianis mit Unterstützung zahlreicher ebenfalls angerückter Kollegen mit dem Löscheinsatz – der sich in diesem Fall als außergewöhnlich schwierig erwies. Und dies nicht „nur“ aufgrund des Flammenmeers und der extremen Rauchentwicklung: „Das Haus war vom Keller bis zum Dachboden mit Unrat und Gegenständen vollgeräumt. Wir mussten erst einen Weg ins Gebäude finden.“

Suche läuft
Als dies schließlich gelang, kämpfte sich der Atemschutztrupp durch das Haus – und entdeckte den leblosen Körper der betagten Bewohnerin. Die Frau wurde geborgen und dem Rettungsdienst übergeben. Allerdings kam für das Opfer jede Hilfe zu spät. Da an der Adresse laut „Krone“-Infos auch ihr Sohn gemeldet sei, kann aktuell noch nicht ausgeschlossen werden, dass sich dieser im Brandhaus befunden hat. Der Einsatz der Feuerwehren und ebenfalls vor Ort befindlichen Polizei ist noch im vollen Gange.

Die „Krone“ informiert Sie über die weiteren Entwicklungen. 

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wohnhausbrand
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
101.769 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
100.148 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.634 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Putz-Ära geht zu Ende
Sie reinigte den Schottenrock von Robbie Williams
Mögliches 2. Opfer
Feuerdrama in Messi-Haus: Frau kommt ums Leben
Auch Millionär hofft
Schicksalsstag? Austria hofft auf Fristerstreckung
Staus und Strafen
Kärntner stürmen bekanntes Italo-Outlet-Center
Wie geht es weiter?
ÖSV-Adler grinst: „Bleibt ein bisschen geheim!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf