Feuerdrama in Messi-Haus: Frau kommt ums Leben

Als dies schließlich gelang, kämpfte sich der Atemschutztrupp durch das Haus – und entdeckte den leblosen Körper der betagten Bewohnerin. Die Frau wurde geborgen und dem Rettungsdienst übergeben. Allerdings kam für das Opfer jede Hilfe zu spät. Da an der Adresse laut „Krone“-Infos auch ihr Sohn gemeldet sei, kann aktuell noch nicht ausgeschlossen werden, dass sich dieser im Brandhaus befunden hat. Der Einsatz der Feuerwehren und ebenfalls vor Ort befindlichen Polizei ist noch im vollen Gange.