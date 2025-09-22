Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Er muss sich bewegen“

Kritik an Putin von ungewöhnlicher Seite

Außenpolitik
22.09.2025 21:33
Kreml-Chef Waldimir Putin hat sich im August mit US-Präsident Donald Trump in Alaska getroffen. ...
Kreml-Chef Waldimir Putin hat sich im August mit US-Präsident Donald Trump in Alaska getroffen. Doch der erwartete Schwung für Waffenstillstandsgespräche ist ausgeblieben. Vielmehr kam es zuletzt zu gezielten Provokationen im NATO-Luftraum.(Bild: EPA/MIKHAIL SINITSYN / SPUTNIK / KREMLIN POOL)

Nach den russischen Luftraumverletzungen in mehreren NATO-Staaten in den vergangenen Tagen hat Russlands Präsident Wladimir Putin nun Kritik von ungewöhnlicher Seite erhalten: Selbst AfD-Chefin Alice Weidel rief den Kreml-Chef zur Mäßigung auf.

0 Kommentare

„Ich glaube, dass auch Russland dazu aufgerufen ist, sich deeskalierend zu verhalten und nicht noch zusätzlich den NATO-Luftraum zu verletzen und die Luftabwehrsysteme zu testen“, sagte Weidel, die in der Vergangenheit immer wieder russlandfreundliche Positionen vertreten hatte, bei einer Pressekonferenz am Montag in Berlin. Die AfD-Vorsitzende begründete ihre Worte mit den diplomatischen Bemühungen des US-Präsidenten: „Man sollte die Geduld von Donald Trump nicht auf die Probe stellen. Man sollte ihn auch nicht in seinen Friedensbemühungen das Gesicht verlieren lassen.“

Alice Weidel, Vorsitzende der rechten Alternative für Deutschland
Alice Weidel, Vorsitzende der rechten Alternative für Deutschland(Bild: APA/AFP/JENS SCHLUETER)

„Absolutes Eskalationspotenzial“
Denn Luftraumverletzungen durch Russland hätten „absolutes Potenzial zur weiteren Eskalation“ und würden „auch das Verhältnis zwischen Russland und den USA nach den Friedensbemühungen des US-amerikanischen Präsidenten nachhaltig beschädigen“. Mit Blick auf die Gespräche Trumps mit Putin über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine fügte Weidel hinzu: „Irgendwo muss sich Putin auch irgendwann bewegen und davon haben wir leider bisher zu wenig gesehen.“

Lesen Sie auch:
Polens Premier am Rande der NATO-Übung „Iron Defender 25“, die als Reaktion auf die ...
Polens Premier:
„Werden Flugobjekte abschießen, wenn ...“
22.09.2025
Putins Kampfjets
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
21.09.2025
krone.tv fragt nach
Angst vor Putins Krieg? „Sind nicht erste Adresse“
20.09.2025
Ist die NATO zu lasch?
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
20.09.2025

Russische Drohnen in Polen abgeschossen
Zuletzt hatte es mehrere Verletzungen des NATO-Luftraums durch Russland gegeben. In der vorvergangenen Woche drangen mindestens 19 russische Drohnen teils Hunderte Kilometer weit in den Luftraum des NATO-Mitglieds Polen ein. Polen und seine Verbündeten setzten daraufhin Flugzeuge und andere Mittel gegen die Drohnen ein. Die Drohnen wurden abgeschossen oder stürzten ab. Am Freitag drangen drei russische Kampfflugzeuge in den NATO-Luftraum über Estland ein. Am Montag beschäftigte sich der UNO-Sicherheitsrat mit den Luftraumverletzungen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wladimir PutinAlice Weidel
RusslandKreml
NATOAfD
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
136.571 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
136.387 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
120.561 mal gelesen
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1844 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1570 mal kommentiert
Innenpolitik
Die „Macht“ der Grünen über die Dreier-Regierung
1319 mal kommentiert
Die neue Parteichefin Gewessler zeigt sich selbstbewusst.
Mehr Außenpolitik
„Zeit ist gekommen“
Macron verkündet vor UNO Anerkennung Palästinas
„Er muss sich bewegen“
Kritik an Putin von ungewöhnlicher Seite
Kritik zu Babler-Insta
Mölzer: „Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken“
FPÖ-Anfrage
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
„Jeden Zentimeter“
USA versprechen: Werden NATO-Gebiet verteidigen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf