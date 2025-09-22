Kritik an Putin von ungewöhnlicher Seite

„Ich glaube, dass auch Russland dazu aufgerufen ist, sich deeskalierend zu verhalten und nicht noch zusätzlich den NATO-Luftraum zu verletzen und die Luftabwehrsysteme zu testen“, sagte Weidel, die in der Vergangenheit immer wieder russlandfreundliche Positionen vertreten hatte, bei einer Pressekonferenz am Montag in Berlin. Die AfD-Vorsitzende begründete ihre Worte mit den diplomatischen Bemühungen des US-Präsidenten: „Man sollte die Geduld von Donald Trump nicht auf die Probe stellen. Man sollte ihn auch nicht in seinen Friedensbemühungen das Gesicht verlieren lassen.“