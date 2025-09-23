Was man heuer für ein Skiticket bezahlen muss

Vom Sommer- direkt in den Wintermodus. Auf den Pisten laufen schon jetzt die Vorbereitungen auf die immer näher kommende Saison. Doch bevor tatsächlich gewedelt werden kann, fehlt natürlich noch der Schnee und die passende (Saison-)Karte. Die „Krone“ hat für Sie den Preischeck gemacht.