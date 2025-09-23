Cannabis für „krebskranke Mama“: Dealer ausgeraubt

„Blind vor Liebe“

„Meine Mandantin stammt aus einer guten und anständigen Familie. Sie hat sich fast drei Jahre in einer toxischen Beziehung mit dem Erstangeklagten befunden und war blind vor Liebe“, leitet Anwältin Astrid Wagner ein, die den Lockvogel verteidigt. „Sie ist in Tränen ausgebrochen, als sie mir von der Tat erzählte. Sie findet die Tat abscheulich.“ Auch im Prozess weint die junge Frau durchgehend: „Wir hatten gemeinsam die Idee“, schluchzt sie, die als Einzige nicht in U-Haft saß. Ursache seien Drogensucht und Geldprobleme gewesen. „Das mit der krebskranken Mutter war eine dumme Lüge“, gibt sie zu. Von mitgebrachten Waffen will sie nichts gewusst haben.