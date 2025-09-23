Paris? Toll! New York? Cool! Aber nun kommt Wien!

Die Longines Global Champions Tour der Springreiter gastierte vergangenes Wochenende noch in New York. Die Bilder vor der Skyline waren imposant. Auch die Fotos von den Bewerben in Paris unweit des Eiffelturms waren großartig. Aber die wahrscheinlich schönste und beste Destination des Jahres gibt es diese Woche! Der Ehrenhof vor Schloss Schönbrunn erlebt dazu ab Freitag eines der stärksten Startfelder der Saison.