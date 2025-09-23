Paris? Toll! New York? Cool! Aber nun kommt Wien!

Die Longines Global Champions Tour der Springreiter gastierte vergangenes Wochenende noch in New York. Die Bilder vor der Skyline waren imposant. Auch die Fotos von den Bewerben in Paris unweit des Eiffelturms waren großartig. Aber die wahrscheinlich schönste und beste Destination des Jahres gibt es diese Woche! Der Ehrenhof vor Schloss Schönbrunn erlebt dazu ab Freitag eines der stärksten Startfelder der Saison.
Der frühere Springreiter Helmut Morbitzer, der in Wien als Sportdirektor fungiert, sagt: „Von Olympiasieger Christian Kukuk über schillernde Namen wie Scott Brash, Ben Maher, Marcus Ehning und Edwina Tops-Alexander sind alle da. Jeder freut sich auf das einmalige Ambiente.“ Samstag Abend gibt es auch einen Auftritt der erfolgreichsten Reiterin der Welt. Gegen 20 Uhr wird Isabell Werth, achtfache Olympiasiegerin, neunfache Weltmeisterin und 22-fache Europameisterin im Dressurreiten, eine ganz besondere Einlage zeigen.“
Kommentare
