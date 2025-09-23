Red Bull Salzburg droht zum Start Kummer-Kulisse

Pfiffe, Enttäuschung, wütende Kommentare – die Vollkrise der Bullen ruft viele Reaktionen hervor. Und schlägt sich auch in den Ticketverkäufen für das Auftaktspiel gegen den FC Porto am Donnerstag (21, live auf Canal+) nieder. Wie ein Klubsprecher auf „Krone“-Anfrage mitteilt, seien bisher rund 10.000 Karten weg. Dazu zählt neben den preiswerteren Vierer-Paketen und den Tageskarten auch 1500 Karten, die für den Gästesektor angefordert wurden.