Red Bull Salzburg droht zum Start Kummer-Kulisse

Am Donnerstag startet Österreichs Fußball-Vizemeister Red Bull Salzburg in die Ligaphase der Europa League. Gegner dabei ist der portugiesische Topklub FC Porto. Bislang hält sich der Andrang für die Partie aber wahrlich in Grenzen. Für einen spontanen Besuch müsste man zudem durchaus tief in die Tasche greifen.
Pfiffe, Enttäuschung, wütende Kommentare – die Vollkrise der Bullen ruft viele Reaktionen hervor. Und schlägt sich auch in den Ticketverkäufen für das Auftaktspiel gegen den FC Porto am Donnerstag (21, live auf Canal+) nieder. Wie ein Klubsprecher auf „Krone“-Anfrage mitteilt, seien bisher rund 10.000 Karten weg. Dazu zählt neben den preiswerteren Vierer-Paketen und den Tageskarten auch 1500 Karten, die für den Gästesektor angefordert wurden.
