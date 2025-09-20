Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets

Kiesewetter gilt als besonders standfester Verbündeter der Ukraine. Seine Ansichten sind auch innerhalb der CDU umstrittenen. In seinem Beispiel bezieht er sich auf einen Fall aus dem Jahr 2015. Damals holte die türkische Luftwaffe ein russisches Kampfflugzeug vom Typ SU 24 im türkisch-syrischen Grenzgebiet vom Himmel. Und zwar schon nach 17 Sekunden nach Eintritt in den türkischen Luftraum. Der Pilot überlebte den Absturz, wurde aber anschließend am Boden von Islamisten getötet.