US-Flaggen verbrannt: Wilde Krawalle bei Gaza-Demo

Augenzeugen berichteten, dass eine Gruppe von Demonstranten mit Gewalt in den Hauptbahnhof von Mailand einzudringen versuchte. Viele waren schwarz gekleidet, einige vermummt. Aus der Menge flogen Flaschen und Steine. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Tränengas ein. Auch US- und EU-Flaggen wurden durch die Stadt getragen, die mit roter Farbe als Symbol für Blut befleckt waren.

