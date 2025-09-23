Vorteilswelt
Verletzte, Festnahmen

US-Flaggen verbrannt: Wilde Krawalle bei Gaza-Demo

Ausland
23.09.2025 06:56

In Italien haben am Montag landesweit Zehntausende gegen Israels Vorgehen im Gazakrieg demonstriert. Besonders in Mailand entwickelten sich heftige Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Augenzeugen berichteten, dass eine Gruppe von Demonstranten mit Gewalt in den Hauptbahnhof von Mailand einzudringen versuchte. Viele waren schwarz gekleidet, einige vermummt. Aus der Menge flogen Flaschen und Steine. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Tränengas ein. Auch US- und EU-Flaggen wurden durch die Stadt getragen, die mit roter Farbe als Symbol für Blut befleckt waren.

Fotos von den Zusammenstößen in Mailand:

Ein Bild, das man sonst nur aus arabischen Ländern kannte: Demonstranten in Mailand verbrennen eine US-Flagge.
Die Polizei sprach von mindestens 60 verletzten Beamten, 23 mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Angaben über die Zahl der verletzten Gaza-Demonstranten gibt es noch nicht. Mindestens ein Dutzend Menschen wurden festgenommen.

Die Aggressionen hatten sich infolge einer Kundgebung entzündet, die im Rahmen eines landesweiten Streiks als Zeichen der Solidarität mit der Bevölkerung im Gazastreifen stattfand. 

Meloni macht „selbst ernannte Antifa“ verantwortlich
Die rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni machte „selbst ernannte Antifa“ und „selbst ernannte Pazifisten“ für die Krawalle verantwortlich, die den Bahnhof verwüsten und Zusammenstöße mit den Ordnungskräften provozieren wollten. „Gewalt und Zerstörung, die nichts mit Solidarität zu tun haben und das Leben der Menschen in Gaza nicht im Geringsten verändern werden“, schrieb die Regierungschefin auf X.

Auch in anderen italienischen Städten fanden propalästinensische Kundgebungen statt. Allein in Rom gingen nach Schätzungen mehr als 50.000 Menschen auf die Straße. Ihre Forderung: Italien solle seine Beziehungen zu Israel augenblicklich abbrechen.

Zu dem Streik hatte die Gewerkschaft USB (Unione Sindacale di Base) aufgerufen, um gegen die „Verschärfung der humanitären Lage im Gazastreifen“ zu protestieren. Zugleich forderte sie Sanktionen gegen Israel. ABER: Die großen italienischen Gewerkschaften beteiligten sich an dem Ausstand nicht.

Folgen Sie uns auf