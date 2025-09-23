Williams-Coup! Wirbel um „freches“ Wolff-Geschenk

Da freute sich selbst Mercedes-Teamchef Toto Wolff mit seinem Kontrahenten! Denn das durchaus spektakuläre Baku-Stockerl für Williams ließ den Österreicher auch bezüglich eines angemessenen Geschenkes kreativ werden. Besonders eine beigefügte Notiz amüsiert nun den Formel-1-Zirkus.
Der dritte Platz von Williams-Pilot Carlos Sainz in Baku hat für eine kleine Formel-1-Sensation gesorgt. Nach dem Rennen kannten die Emotionen keine Grenzen mehr – auch von gegnerischen Teams gab es zahlreiche Glückwünsche. So auch von Mercedes-Teamchef Wolff, der ein besonderes Geschenk parat hatte.
Mit einer Flasche Champagner, weiteren kleineren Geschenken und einer speziellen, etwas anzüglichen Notiz machte sich der Österreicher auf den Weg, um Sainz, aber vor allem auch James Vowles zu gratulieren. Für den Briten war es schließlich sein erstes Podium als Teamchef.
Gemeinsame Jahre bei Mercedes
Zudem haben Wolff und der 46-Jährige eine lange gemeinsame Vergangenheit. 13 Jahre hatte Vowles für Mercedes gearbeitet – auch als Chefstratege an der Seite des Österreichers. „Toto war so freundlich, mir so viel Erfahrung wie möglich mitzugeben. Er wusste, worauf er mich vorbereitete“, schwärmte Vowles vor einiger Zeit in einem Podcast.
Nun also durfte sich Vowles über das vorläufige Highlight seiner Karriere freuen und über eine Notiz seines Freundes: „Glücklicher Bastard! Glückwunsch zu deinem ersten Podium als Teamchef“, stand auf einer Karte, die dem Champagner beigefügt war. Dankend nahm sie Vowles entgegen und erntete dabei noch die ein oder andere nett gemeinte Spitze des Österreichers.
Kommentare
