Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eine spezielle Notiz

Williams-Coup! Wirbel um „freches“ Wolff-Geschenk

Formel 1
23.09.2025 07:11
Toto Wolff freute sich mit seinem Freund James Vowles über dessen erstes Podium als Teamchef.
Toto Wolff freute sich mit seinem Freund James Vowles über dessen erstes Podium als Teamchef.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Da freute sich selbst Mercedes-Teamchef Toto Wolff mit seinem Kontrahenten! Denn das durchaus spektakuläre Baku-Stockerl für Williams ließ den Österreicher auch bezüglich eines angemessenen Geschenkes kreativ werden. Besonders eine beigefügte Notiz amüsiert nun den Formel-1-Zirkus. 

0 Kommentare

Der dritte Platz von Williams-Pilot Carlos Sainz in Baku hat für eine kleine Formel-1-Sensation gesorgt. Nach dem Rennen kannten die Emotionen keine Grenzen mehr – auch von gegnerischen Teams gab es zahlreiche Glückwünsche. So auch von Mercedes-Teamchef Wolff, der ein besonderes Geschenk parat hatte. 

Lesen Sie auch:
Carlos Sainz (links) und Charles Leclerc sind nach dem Rennwochenende in Baku noch in Italien ...
Kurioses Video
Formel-1-Duo gestrandet! „Wo sind wir, Carlos?“
22.09.2025
Spannung im Titelkampf
Verstappen triumphiert in Baku, Fiasko für Piastri
21.09.2025

Mit einer Flasche Champagner, weiteren kleineren Geschenken und einer speziellen, etwas anzüglichen Notiz machte sich der Österreicher auf den Weg, um Sainz, aber vor allem auch James Vowles zu gratulieren. Für den Briten war es schließlich sein erstes Podium als Teamchef. 

Gemeinsame Jahre bei Mercedes
Zudem haben Wolff und der 46-Jährige eine lange gemeinsame Vergangenheit. 13 Jahre hatte Vowles für Mercedes gearbeitet – auch als Chefstratege an der Seite des Österreichers. „Toto war so freundlich, mir so viel Erfahrung wie möglich mitzugeben. Er wusste, worauf er mich vorbereitete“, schwärmte Vowles vor einiger Zeit in einem Podcast. 

James Vowles
James Vowles(Bild: GEPA)

Nun also durfte sich Vowles über das vorläufige Highlight seiner Karriere freuen und über eine Notiz seines Freundes: „Glücklicher Bastard! Glückwunsch zu deinem ersten Podium als Teamchef“, stand auf einer Karte, die dem Champagner beigefügt war. Dankend nahm sie Vowles entgegen und erntete dabei noch die ein oder andere nett gemeinte Spitze des Österreichers. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
155.195 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
140.370 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.254 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1848 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1685 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1342 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf