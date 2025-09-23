Kleingärtner sollen aus Paradies vertrieben werden

Schock-Nachricht von der Stadtgemeinde

Doch über der Idylle hängen jetzt dunkle Wolken: Die Gemeinde hat angekündigt, dass die Gärten bis Ende 2025 geräumt werden sollen. Für die Betroffenen ein Schock bis in die Knochen. „Wir wollen bleiben und unser Paradies erhalten!“, heißt es in einem offenen Brief an Bürgermeister und alle Gemeinderräte. Jahrzehntelang geduldet, sollen die grünen Lebensräume nun verschwinden – obwohl sie ein wertvoller Puffer zwischen Wohngebieten, Gewerbe und Natur sind.