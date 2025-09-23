„Sturm braucht in Dänemark ein sehr gutes Spiel!“

20 Länderspiele hat Tochi Chukwuani für Dänemarks U21-Team absolviert, mit Oliver Christensen und Julius Beck ist der 22-jährige Mittelfeld-Stabilisator aus Hvidovre Teil von Sturms Danish-Dynamite-Connection. Und absoluter Insider für den Europa-League-Auftakt Mittwoch in seiner Heimat gegen Midtjylland.