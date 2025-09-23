„Sturm braucht in Dänemark ein sehr gutes Spiel!“

„Mein Herz tut weh!“ Lehmann trauert um Mentor
Der Auftakt zur Europa League wird für Österreichs Meister zum Wiedersehen mit Midtjylland. Tochi Chukwuani, Oliver Christensen und Julius Beck wissen, was die Säumel-Truppe gegen ihre Landesleute erwartet.
20 Länderspiele hat Tochi Chukwuani für Dänemarks U21-Team absolviert, mit Oliver Christensen und Julius Beck ist der 22-jährige Mittelfeld-Stabilisator aus Hvidovre Teil von Sturms Danish-Dynamite-Connection. Und absoluter Insider für den Europa-League-Auftakt Mittwoch in seiner Heimat gegen Midtjylland.
