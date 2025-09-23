Roter Vorschlag sorgt für Verstimmung in Regierung

Industrie: Brauchen das genaue Gegenteil

Für die Industrie sind solche Quoten ein rotes Tuch. „Der aktuelle Vorschlag führt de facto ein Bonus-Malus-Quotensystem durch die Hintertüre ein. Besonders problematisch aus Sicht der Industrie ist, dass neben der zusätzlichen Bürokratie den Betrieben bei Nichterreichung der Vorgaben offenbar höhere Lohnnebenkosten für ältere Beschäftigte angedroht werden sollen. Das ist in einer Zeit, in der es notwendig wäre, diese gezielt für alle Beschäftigungsgruppen zu senken, ein falsches Signal und erschwert Beschäftigung, anstatt sie zu fördern. Dringend notwendig ist es, das Problem strukturell anzugehen und das Pensionssystem grundlegend zu reformieren, anstatt punktuell Löcher zu stopfen und damit mehr Belastungen zu erzeugen. So gesehen ist die Diskussion eine Themenverfehlung“, heißt es aus der IV.