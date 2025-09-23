Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Quoten für Ältere

Roter Vorschlag sorgt für Verstimmung in Regierung

Innenpolitik
23.09.2025 05:55
ÖVP-Klubomann Wöginger und Ministerin Schumann
ÖVP-Klubomann Wöginger und Ministerin Schumann(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Der Vorschlag von Sozialministerin Korinna Schumann, Quoten für ältere Arbeitnehmer einzuführen, sorgt bei Wirtschaft und Industrie für Furore und Verstimmung in der Regierung. ÖVP und NEOS sind über das Vorpreschen der roten Ministerin nicht glücklich, denn die heimischen Unternehmen sind in Alarmstimmung.

0 Kommentare

Weder ÖVP noch NEOS können sich für die von der SPÖ vorgeschlagenen verpflichtenden Quoten für die Beschäftigung von älteren Arbeitnehmern ab 60 Jahren begeistern. Die Unternehmen selbst fangen damit noch weniger an, obwohl die Zahlen gegen sie sprechen, denn Menschen ab 55 tun sich nachweislich am Arbeitsmark schwer.

Der Vorschlag von Schumann sieht vor, dass auf Basis der geschätzten erforderlichen Zusatzbeschäftigung Älterer zur Erreichung des Pensions-Nachhaltigkeitspfades Branchen-Zielquoten für die 60-Plus-Beschäftigung festgelegt werde. Details müssen erst sozialpartnerschaftlich ausverhandelt werden. 

Arbeitslosigkeit im Alter

Ein Drittel der Langzeitbeschäftigungslosen ist über 50 Jahre alt, ein Viertel älter als 55. AMS-Daten zeigen: Langzeitarbeitslose Frauen zwischen 55 und 59 Jahren sind durchschnittlich 326 Tage arbeitslos (Verweildauer), zwischen 60 und 64 Jahren sind es gar 400 Tage. Langzeitarbeitslose Männer zwischen 60 und 64 Jahren 538 Tage, also knapp eineinhalb Jahre.

Ausgehend von einem Grundmodell können verschiedene Elemente dazukommen. Dienstgeber, die die Zielquote erfüllen, profitieren weiterhin von den geltenden Abgabenbefreiungen – wie Beitragsbefreiungen im Sozialversicherungssystem, im Bereich des Familienlastenausgleichsfonds, der Unfallversicherung und der Arbeitslosenversicherung. Bei Nichterreichen der Dienstgeberquote entfallen für diese Betriebe im kommenden Jahr die Abgabenbefreiungen für ältere Mitarbeiter. Möglich wären auch Ausgleichszahlungen für Unternehmen mit über 20/25 Mitarbeitern, die keine oder zu wenige Beschäftigte ab 60 Jahren haben.

Ein Viertel der Unternehmen beschäftigt keine Älteren 
„25 Prozent der Unternehmen mit über 20 Beschäftigten haben keine Arbeitnehmer über 60 Jahre angestellt. Es braucht ein Anreizsystem, eine Quotenregelung für 60+-Beschäftigte für verschiedene Branchen. Unternehmen, die die Quote erfüllen, sollen von Vergünstigungen profitieren“, bekräftigt Schumann ihren Vorschlag einmal mehr gegenüber der „Krone“.

Lesen Sie auch:
„Krisenabschluss“
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
22.09.2025
„Bitten ist zu wenig“
Ministerin will Älteren-Quote für Unternehmen
21.09.2025
Anreize statt Strafen
Viele wollen: Wie sich länger arbeiten lohnen kann
05.07.2025

Volkspartei gegen „zusätzliche Bürokratie“
ÖVP begrüßt Anreiz- und Monitoringsysteme, wie das auch im Regierungsprogramm festgehalten sei. Die von der Ministerin geäußerte konkrete Maßnahme sei allerdings nicht im Regierungsprogramm. „Bürokratischen Mehraufwand lehnen wir jedenfalls ab. Das erfordert ein regional abgestimmtes Monitoring, das auch auf branchentypische Unterschiede Bedacht nimmt. Darauf aufsetzend, sollen gezielte Fördermaßnahmen ergriffen werden. Zusätzlich werden bewusstseinsbildende Maßnahmen erforderlich sein, die wir ebenfalls unterstützen“, heiß es aus der Volkspartei.

NEOS gegen „Quoten-Senioren“
Die NEOS halten mit ihrer Kritik nicht hinter dem Berg. „Als NEOS sehen wir verpflichtende Quoten grundsätzlich immer skeptisch. Unser Ziel kann es nicht sein, eine Gruppe von ,Quoten-Senioren‘ zu schaffen, sondern ältere Arbeitnehmer als erfahrenen, wertvollen und gleichzeitig finanzierbaren Personal-Schatz am Arbeitsmarkt zu etablieren. Um das zu erreichen und noch mehr ältere Menschen in Beschäftigung zu bringen, schlagen wir NEOS konkrete Anreize und Unterstützungen für Unternehmen vor. Die Palette an Vorschlägen reicht hier von Kombilohnmodellen bis zu gezielten Eingliederungsbeihilfen. Wichtig ist dabei vor allem, dass wir Maßnahmen setzen, mit denen wir die Hürden für Unternehmen senken, auch ältere Langzeitarbeitslose einzustellen“, so NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser.

NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser
NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser(Bild: NEOS)

Industrie: Brauchen das genaue Gegenteil
Für die Industrie sind solche Quoten ein rotes Tuch. „Der aktuelle Vorschlag führt de facto ein Bonus-Malus-Quotensystem durch die Hintertüre ein. Besonders problematisch aus Sicht der Industrie ist, dass neben der zusätzlichen Bürokratie den Betrieben bei Nichterreichung der Vorgaben offenbar höhere Lohnnebenkosten für ältere Beschäftigte angedroht werden sollen. Das ist in einer Zeit, in der es notwendig wäre, diese gezielt für alle Beschäftigungsgruppen zu senken, ein falsches Signal und erschwert Beschäftigung, anstatt sie zu fördern. Dringend notwendig ist es, das Problem strukturell anzugehen und das Pensionssystem grundlegend zu reformieren, anstatt punktuell Löcher zu stopfen und damit mehr Belastungen zu erzeugen. So gesehen ist die Diskussion eine Themenverfehlung“, heißt es aus der IV.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
155.195 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
140.370 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.254 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1848 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1685 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1342 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Innenpolitik
Palästina anerkennen?
Nahost: Österreich für Zweistaatenlösung, aber …
Kundgebung in Wien
Palästinensischer Botschafter sorgte für Aufregung
Quoten für Ältere
Roter Vorschlag sorgt für Verstimmung in Regierung
„Zeit ist gekommen“
Macron verkündet vor UNO Anerkennung Palästinas
„Er muss sich bewegen“
Kritik an Putin von ungewöhnlicher Seite
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf