Stürze haben nun wohl Auswirkungen auf Olympia

Änderung bei der Anzuggröße?

Auch eine weitere Änderung könnte auf die Skispringerinnen zukommen. Die Anzuggröße für die Frauen dürfte demnach wieder etwas vergrößert werden, wie Pertile anklingen ließ: „Wir kamen aus der Situation von Trondheim und mussten etwas machen. Wir haben auch gesehen, dass die Entwicklung vielleicht zu schnell war.“ Damit reagiert man auch auf die Kritik von Seiten des ÖSV.