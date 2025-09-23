Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skisprung-Schanze

Stürze haben nun wohl Auswirkungen auf Olympia

Ski Nordisch
23.09.2025 06:11
Für Eva Pinkelnig kommen die möglichen Änderungen allerdings zu spät.
Für Eva Pinkelnig kommen die möglichen Änderungen allerdings zu spät.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Nicht nur ÖSV-Ass Eva Pinkelnig hat sich beim Sommer-Grand-Prix auf der Olympiaschanze in Predazzo schwer verletzt – auch zwei ihrer Kontrahentinnen hat es böse erwischt. Das hat nun wohl Folgen für die Winterspiele. Denn FIS-Renndirektor Pertile hat „Änderungen“ angekündigt. 

0 Kommentare

„Wir haben die Probleme gesehen, besonders auf der Normalschanze. Sofort nach der Veranstaltung werden wir mit den Organisatoren reden“, hat Pertile nach den Testbewerben auf der Olympia-Schanze gegenüber „Eurosport“ angekündigt. 

Lesen Sie auch:
Eva Pinkelnig verpasst nach einem Sturz in Predazzo die Olympia-Saison.
Olympia-Generalprobe
Risiko zu groß: ÖSV zieht Springerinnen zurück
20.09.2025
Nach Pinkelnig und Co.
Olympiaschanze fordert drittes Kreuzbandriss-Opfer
22.09.2025

Damit reagiert die FIS auf die Verletzungsserie des vergangenen Wochenendes, die auch für Pinkelnig den Traum von den Olympischen Spielen frühzeitig und gnadenlos platzen ließ. Sollten größere Änderungen erfolgen, soll es für die Athleten nochmal eine Chance geben, die Schanze zu testen, kündigte Pertile an.

Änderung bei der Anzuggröße?
Auch eine weitere Änderung könnte auf die Skispringerinnen zukommen. Die Anzuggröße für die Frauen dürfte demnach wieder etwas vergrößert werden, wie Pertile anklingen ließ: „Wir kamen aus der Situation von Trondheim und mussten etwas machen. Wir haben auch gesehen, dass die Entwicklung vielleicht zu schnell war.“ Damit reagiert man auch auf die Kritik von Seiten des ÖSV.

Sandro Pertile
Sandro Pertile(Bild: GEPA)

Zufrieden zeigt man sich bei der FIS hingegen bereits über die neue Großschanze in Predazzo: „Die Großschanze sieht gut aus. Das Feedback von den Athleten ist, dass die Flugkurve viel besser als auf der alten Schanze ist.“ 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
155.195 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
140.370 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.254 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1848 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1685 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1342 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Ski Nordisch
Skisprung-Schanze
Stürze haben nun wohl Auswirkungen auf Olympia
2026 bis 2029
Exklusivvertrag: FIS und Infront bündeln WM-Rechte
Nach Pinkelnig und Co.
Olympiaschanze fordert drittes Kreuzbandriss-Opfer
Disqualifikation nervt
Bachlinger segelt auf den Spuren von Morgenstern
Nordische Kombination
ÖSV-Fünffachsieg bei Olympia-Test in Predazzo!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf