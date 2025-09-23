Welcher Star ist für Sie unersetzlich?

In den letzten Wochen haben viele durchaus prominente Personen im Fernsehen und Radio ihr Aus verkündet. Robert Kratky bei Ö3, die ORF-Wetter-Grande Dame Christa Kummer und erst kürzlich auch Autor Thomas Brezina, dessen Vertrag beim ORF nicht verlängert wurde. Welche Personen des öffentlichen Lebens sind Ihnen aber so sehr ans Herz gewachsen, dass Sie diese nicht missen möchten? Diskutieren Sie mit!
Irgendwann kommt für jeden die Zeit und nichts währt ewig. So ergeht es uns allen und auch Stars und Sternchen bleiben davon nicht verschont. Manche der Promis begleiten uns schon seit der Kindheit, daher ist Adieu sagen oftmals nicht so leicht. In der letzten Zeit hat es aber viele beliebte Prominente getroffen und daher wollen wir von unseren Lesern gerne wissen:
Wen würden Sie vermissen und auf wen würden Sie nicht verzichten wollen? Lassen Sie uns Ihre Meinung wissen, wir freuen uns auf Ihre Kommentare!
Kommentare
