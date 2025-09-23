Welcher Star ist für Sie unersetzlich?

Irgendwann kommt für jeden die Zeit und nichts währt ewig. So ergeht es uns allen und auch Stars und Sternchen bleiben davon nicht verschont. Manche der Promis begleiten uns schon seit der Kindheit, daher ist Adieu sagen oftmals nicht so leicht. In der letzten Zeit hat es aber viele beliebte Prominente getroffen und daher wollen wir von unseren Lesern gerne wissen: