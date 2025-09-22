Wien nahm Abschied von Claus Peymann

Zitate und Lieder zum Abschied: „Wenn i amal stirb!“

Zum Schluss war es ein letztes, berührendes Theaterspektakel: Dramaturg Hermann Beil erinnerte an Peymanns Mut zur Freiheit, Regisseurin Maria Happel an seinen Wunsch, genau so zu gehen. Autor Christoph Ransmayr streute Theaterschnee-Konfetti auf den Sarg, und Branko Samarovski sang ein melancholisches Wienerlied, Otto Lechner, ein Wienerlied zum Abschied: „Wann i amal stirb! Allweil fidel, Wann i amal stirb, stirb, stirb, müßen mi‘ d‘Fiaker trag‘n. Und dabei Zithern schlag‘n“. Es wurde doch ein silbergrauer Pkw der städtischen Bestattung und kein Fiaker. Und alle, die ihn kannten, dachten sich wohl: Da hätte Peymann keine Kompromisse gemacht! Nicht bei seiner letzten Inszenierung! Der Schlussapplaus fiel dennoch herzlich aus.