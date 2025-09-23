Grüne Stadträtin macht aus „Erdbeerland“ Bauland

„Augen zu und durch“, sagt die grüne Stadträtin Anna Schiester, denn: Für Wohnungen werde in der Stadt Salzburg nachverdichten nicht reichen und neue Flächen müssten her. Eine, die sich für den Wohnbau gut eignen könnte, ist jene in Aigen. Dort befindet sich derzeit noch „Lehners Beerenstadl“, besser bekannt als „Erdbeerland“.