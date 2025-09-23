Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pädophilie-Wahn

Junges Trio machte „Jagd“ auf Tiroler Chefarzt

Tirol
23.09.2025 07:00
Der angesehene Tiroler Mediziner hatte eine erfolgreiche Karriere (Symbolbild), dann geriet er ...
Der angesehene Tiroler Mediziner hatte eine erfolgreiche Karriere (Symbolbild), dann geriet er ins Visier der Jugendlichen.(Bild: Holl Reinhard)

Ein junges Trio (jeweils 19 Jahre) bedrängte in einem Personenlift einen renommierten Tiroler Mediziner und beschimpfte ihn als Pädophilen, ohne dass es dazu je konkrete Vorwürfe oder laufende Ermittlungen gab. Parallelen zu einem Prozess in Graz wurden offenbar. 

0 Kommentare

Die Szenen, gefilmt von einem der Angeklagten mit dem Handy und dann via WhatsApp zigfach verbreitet, sind irritierend: Drei Jugendliche rücken in einem Aufzug einem Mann auf den Leib, er wird beschimpft, soll sein Handy hergeben. Das Wort „Pädophiler“ fällt, schließlich ruft das Opfer mehrmals lautstark um Hilfe. 56 Sekunden dauert das Video. 20 bis 30 Minuten soll das Opfer festgehalten worden sein.

Freiheitsentziehung und Nötigung angeklagt
Beim derart Angegriffenen handelt es sich um einen Tiroler Chefarzt, der daraufhin Anzeige erstattete. Seine drei durchwegs vorbestraften Peiniger standen nun wegen Freiheitsentziehung und Nötigung vor dem Landesgericht. Brisant: Erst Anfang Juli wurden in Graz drei Jugendliche verurteilt, weil sie in einer Art Selbstjustiz vermeintliche Pädophile in Fallen gelockt hatten – um sie dann zu verprügeln und auszurauben. Das Trio (alle 17 Jahre) hatte sich in einem Chat als 13-jähriger Bub ausgegeben. Es setzte Haftstrafen, teils auf Bewährung.

Zitat Icon

Es ging darum, das Opfer an den Pranger zu stellen und öffentlich fertigzumachen.

Der Richter in der Urteilsbegründung

Parallelen zur Pedo-Hunter-Szene
Erst im März gab es mit der Operation „Venator“ einen großen Schlag gegen die sogenannte Pedo-Hunter-Szene in Österreich. Mit dieser Szene hat das Tiroler Trio mit ausländischen Wurzeln offenbar nichts zu tun. Zu Prozessbeginn in Innsbruck wiesen sie auf ihren ordentlichen Lebenswandel mit Jobs bzw. Abendschule hin.

„Damit können Sie ein Leben zerstören“
Danach schloss der Richter die Öffentlichkeit aus. Das Urteil ist aber stets öffentlich. Es setzte (auch wegen der Vorstrafen) ein Jahr Haft, neun Monate Haft sowie für den dritten Beteiligten 1440 Euro Geldstrafe. Die Angeklagten erbaten sich Bedenkzeit.

Lesen Sie auch:
Lena gab sich in diversen Chatrooms als 13-Jährige aus: „Nicht wenige erwachsene Männer wollten ...
Krone Plus Logo
Sie war auf Opfersuche
Gymnasiastin: „War der Lockvogel der Pedo-Hunter“
21.09.2025
Männer verprügelt
17-jährige „Pedo-Hunter“ genossen Nervenkitzel
02.07.2025

Nie Ermittlungen gegen den Arzt
„Mit einer solchen Aktion können Sie ein Leben zerstören“, so der Richter. Und widersprach damit vehement den Angeklagten, die betonten, sie hätten der Gesellschaft „etwas Gutes tun“ wollen. Woher der „Pädophilen-Wahn“ in diesem Fall kam, blieb ungeklärt. Festzuhalten ist, dass es gegen den renommierten Mediziner nie Ermittlungen gab. Die Vorfälle sollen ihm sehr zugesetzt haben, den Job im Spital hat er quittiert. 

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
155.195 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
140.370 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.254 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1848 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1685 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1342 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf