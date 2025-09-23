Junges Trio machte „Jagd“ auf Tiroler Chefarzt

Freiheitsentziehung und Nötigung angeklagt

Beim derart Angegriffenen handelt es sich um einen Tiroler Chefarzt, der daraufhin Anzeige erstattete. Seine drei durchwegs vorbestraften Peiniger standen nun wegen Freiheitsentziehung und Nötigung vor dem Landesgericht. Brisant: Erst Anfang Juli wurden in Graz drei Jugendliche verurteilt, weil sie in einer Art Selbstjustiz vermeintliche Pädophile in Fallen gelockt hatten – um sie dann zu verprügeln und auszurauben. Das Trio (alle 17 Jahre) hatte sich in einem Chat als 13-jähriger Bub ausgegeben. Es setzte Haftstrafen, teils auf Bewährung.