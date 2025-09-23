Immer mehr Jugendliche unter Terror-Verdacht

Anfang Juli wurde bekannt, dass eine mittlerweile 15-Jährige, die 2024 zu zwei Jahren Haft verurteilt worden war, vorzeitig auf freien Fuß kam. Die Schülerin wollte bei einem Anschlag auf dem Grazer Jakominiplatz „Ungläubige“ töten. Für Kopfschütteln und Empörung sorgte diese Gerichtsentscheidung beim steirischen FPÖ-Nationalratsabgeordneten Markus Leinfellner – er wollte via Anfrage an ÖVP-Innenmininister Gerhard Karner Aufklärung zum „Justizversagen beim IS-Teenie“.