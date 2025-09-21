Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen

„Wir schließen unsere Fähigkeitslücken. Wir beschleunigen Verfahren. Wir mobilisieren bis zu 800 Milliarden EUR für Verteidigung. Wir werden jeden Zentimeter der europäischen Grenzen schützen“, erklärte die EU-Chefin breitspurig. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen zudem bei ihrem Treffen am 1. Oktober in Kopenhagen über eine „kollektive Antwort“ auf die Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland beraten.