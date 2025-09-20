Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

krone.tv fragt nach

Angst vor Putins Krieg? „Sind nicht erste Adresse“

Außenpolitik
20.09.2025 15:20

Putin rückt näher an Europa heran: Erst dringen russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein und werden von NATO-Jets abgeschossen, nun verletzen drei MiG-31-Kampfjets für zwölf Minuten den estnischen Luftraum. Wie sicher fühlen sich die Österreicher inmitten dieser Eskalationen? krone.tv hat auf den Straßen Wiens nachgefragt. Die Antworten erfahren Sie im Video oben!

0 Kommentare

In der Umfrage zeigt sich ein ambivalentes Bild: Viele Befragte sehen Österreich nicht als vorrangiges Ziel militärischer Angriffe und fühlen sich grundsätzlich sicher. Gleichzeitig herrscht jedoch Besorgnis über moderne Bedrohungen wie Cyberangriffe und Spionage.

Lesen Sie auch:
Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
20.09.2025
Bei Regierungsgebäuden
Drohnenalarm über Polen: Objekt „neutralisiert“
15.09.2025

Eine Stimme fordert, dass Fehler oder Zwischenfälle zunächst nicht überbewertet werden sollten, warnen aber vor einer möglichen Provokation, wenn solche Ereignisse häufiger in Europa auftreten – dann müsse die NATO reagieren.

(Bild: Krone KREATIV/krone.tv)

Andere betonen, dass Angst lähmt und man sich nicht von möglichen Szenarien beherrschen lassen solle. Insgesamt schwingt Skepsis gegenüber geopolitischen Machtspielen mit, verbunden mit der Frage, wer von Konflikten und deren Folgen profitiert.

Porträt von krone.tv
krone.tv
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
EuropaWienÖsterreich
NATO
AngstDrohne
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
169.079 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
132.673 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
102.918 mal gelesen
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1741 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Das „Staatsgeheimnis“ des Andreas Babler
1038 mal kommentiert
Foto von Bablers New-York-Reise. Der Vizekanzler lässt vor allem die Steuerzahler angelehnt, die ...
Innenpolitik
Nach Reform „nur“ 2500 Euro für syrische Familie
953 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker im Gespräch mit Petja Mladenova und Nikolaus Frings u.a. über ...
Mehr Außenpolitik
krone.tv fragt nach
Angst vor Putins Krieg? „Sind nicht erste Adresse“
Ist die NATO zu lasch?
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
Sicherheitsgarantien
Selenskyj: Treffen mit Trump bei der UNO
Minister überzeugt:
Schottlands EU-Beitritt in zehn Jahren realistisch
„Krone“-Leserecho
Kommunismus, Show und Milchmädchenrechnung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf