Angst vor Putins Krieg? „Sind nicht erste Adresse“

Putin rückt näher an Europa heran: Erst dringen russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein und werden von NATO-Jets abgeschossen, nun verletzen drei MiG-31-Kampfjets für zwölf Minuten den estnischen Luftraum. Wie sicher fühlen sich die Österreicher inmitten dieser Eskalationen? krone.tv hat auf den Straßen Wiens nachgefragt. Die Antworten erfahren Sie im Video oben!
In der Umfrage zeigt sich ein ambivalentes Bild: Viele Befragte sehen Österreich nicht als vorrangiges Ziel militärischer Angriffe und fühlen sich grundsätzlich sicher. Gleichzeitig herrscht jedoch Besorgnis über moderne Bedrohungen wie Cyberangriffe und Spionage.
Eine Stimme fordert, dass Fehler oder Zwischenfälle zunächst nicht überbewertet werden sollten, warnen aber vor einer möglichen Provokation, wenn solche Ereignisse häufiger in Europa auftreten – dann müsse die NATO reagieren.
Andere betonen, dass Angst lähmt und man sich nicht von möglichen Szenarien beherrschen lassen solle. Insgesamt schwingt Skepsis gegenüber geopolitischen Machtspielen mit, verbunden mit der Frage, wer von Konflikten und deren Folgen profitiert.
