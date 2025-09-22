China schränkt digitale Religionsfreiheit ein

Kein Einsatz von KI für religiöse Inhalte

Geistliche dürfen laut den neuen Regeln der Nationalen Verwaltung für religiöse Angelegenheiten auch keine generative KI zur Produktion oder Verbreitung religiöser Inhalte nutzen. Ebenfalls verboten sei Unterstützung von oder Teilnahme an „religiöser Infiltration aus dem Ausland“. Die Verbotsliste beinhalte außerdem das Ansprechen von Minderjährigen sowie Spendensammlungen, den Verkauf religiöser Waren oder eine Vermarktung religiöser Aktivitäten im Internet.