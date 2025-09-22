Elf Anzeichen, dass Ihr Smartphone „abgehört“ wird

„Gesundheitstelefon 1450 ist eine Polit-Show“
Experte Pichlbauer:
Ob Hacker, Stalker, besorgte Eltern oder der eifersüchtige Partner: Mit den richtigen Software-Werkzeugen ist es heute ein Leichtes, Smartphones zu „verwanzen“ und deren Nutzer auszuspionieren. Doch es gibt Mittel und Wege, dieser Art der Überwachung auf die Schliche zu kommen. Wir verraten Ihnen, auf welche verräterischen Anzeichen Sie achten sollten.
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an Ihrem Küchentisch und wählen die Kundendienstnummer Ihrer Bank. Sie hören ein leises Klicken, die Verbindung bricht für eine Sekunde ab und kommt dann mit einem leisen Echo zurück. Sie tun es als schlechten Empfang ab. Aber was, wenn dieses Knistern nicht an Ihrer Telefonleitung liegt, sondern jemand heimlich mithört?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.