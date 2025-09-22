Forscher: Europa erwärmt sich am schnellsten

In 15 der 32 untersuchten Länder sei der Sommer 2024 der tödlichste der vergangenen Jahre gewesen. In einigen Ländern wie Deutschland, Spanien und Frankreich war der Sommer 2022 jedoch schlimmer. Auch insgesamt gesehen gab es in Europa nach Forscherangaben 2022 etwas mehr Hitzetote als 2024. Dabei spielt unter anderem auch die regionale Verteilung der Hitze eine Rolle, besonders gefährdet sind ältere Menschen. In Österreich lagen die Werte für 2022 mit rund 570 Hitzetoten und 2023 mit 640 deutlich unter jenem des Sommers 2024.