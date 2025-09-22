Didi fühlt sich von den Schiedsrichtern verfolgt

Europa-Rekord? Harry Kane jagt zwei Sturm-Giganten
Von 2008 bis 2022 leitete Ex-FIFA-Schiedsrichter Rene Eisner 159 Partien in der österreichischen Bundesliga! Für die „Krone“ analysiert der 50-jährige jetzt die Aufreger vom Wochenende: Kühbauers Privatduell mit Weinberger, Tirols Semlic, der in Altach fassungslos war und natürlich den GAK-Elfmeter in Minute 94, der Rapid zwei Punkte kostete...
Der Saisonstart verläuft normalerweise immer ruhig. Erst wenn der Druck auf die Vereine aufgrund des Tabellenstands und damit auf die Trainer wächst, wird es auch für die Schiedsrichter schwieriger. Das hat man jetzt am Wochenende erlebt, als in der Südstadt bei Hartberg – WAC, in Altach bei Tirols 1:1 und in Graz bei Rapids 1:1 über die Schiedsrichter Aufregung gab.
