Didi fühlt sich von den Schiedsrichtern verfolgt

Der Saisonstart verläuft normalerweise immer ruhig. Erst wenn der Druck auf die Vereine aufgrund des Tabellenstands und damit auf die Trainer wächst, wird es auch für die Schiedsrichter schwieriger. Das hat man jetzt am Wochenende erlebt, als in der Südstadt bei Hartberg – WAC, in Altach bei Tirols 1:1 und in Graz bei Rapids 1:1 über die Schiedsrichter Aufregung gab.