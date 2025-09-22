Vorteilswelt
Promi-Dirndl-Schau

Wer wagte den größten Stil-Kracher auf der Wiesn?

Star-Style
22.09.2025 18:00
Die Designerin Kinga Mathe (l) und Moderatorin Laura Wontorra stehen während des Almauftriebs ...
Die Designerin Kinga Mathe (l) und Moderatorin Laura Wontorra stehen während des Almauftriebs auf dem Oktoberfest auf dem Balkon des Käfer-Zeltes.(Bild: Felix Hörhager / dpa / picturedesk.com)

München hat sich mal wieder in die unangefochtene Hauptstadt der Tracht verwandelt! Die ersten Tage auf dem Oktoberfest sind nicht nur eine Gaudi, sondern auch ein Schaulaufen der Extraklasse. 

0 Kommentare

Die Promi-Damen eifern um das schönste Dirndl und das aufregendste Dekolleté. Vom traditionellen Klassiker bis zum modernen Hingucker – wir zeigen die besten Looks!

Die Siegerinnen im Stil-Wettbewerb
In diesem Jahr setzten viele Stars auf die Kombination aus traditioneller Eleganz und persönlicher Note.

Laura Wontorra
Laura Wontorra(Bild: Viennareport)

Die klassische Schönheit
Die deutsche Moderatorin Laura Wontorra verzauberte in dunkelgrauen Dirndl mit silbernen Tüpfelchen. Ihr tiefer, aber geschmackvoller Ausschnitt und die perfekt sitzende Schürze machten sie zum Inbegriff bayerischer Eleganz. Weniger ist eben oft mehr.

Alessandra Meyer-Wölden
Alessandra Meyer-Wölden(Bild: Viennareport)

Die Glamouröse mit Glitzer
Alessandra Meyer-Wölden zeigte sich ebenfalls in einem Kleid in der angesagten Trendfarbe der Saison. Für das gewisse Extra kombinierte sie dazu ein transparentes, glitzerndes Blüschen mit Kragen, das ihr Dekolleté raffiniert betonte und ihre Silhouette schmeichelhaft in Szene setzte.

Verena Kerth
Verena Kerth(Bild: Viennareport)

Die Verführerin mit verspieltem Detail
TV-Star Verena Kerth setzte ihr tiefes Dekolleté mit einem zarten Hirsch-Anhänger in Szene und kombinierte dazu knallrote Nägel zum golden geblümten Rock – ein Auftritt, der Eleganz und Sex-Appeal vereinte.

Lara Runarsson
Lara Runarsson(Bild: Viennareport)

Die mutige Trendsetterin
Social-Media-Star Lara Runarsson setzte mit einem schwarzen Dirndl und einer raffiniert gemusterte transparente Bluse, die ihr Dekolleté betonte, modische Akzente. Statt der klassischen Trachtentasche wählte sie eine funkelnde Herz-Clutch – ein moderner Twist, der alle Blicke auf sich zog.

Die mit dem Schuh schockte!
Topmodel Heidi Klum kam im rustikalen Dirndl mit Blumenkranz – eigentlich ein Traum in Tracht. Doch untenrum die große Überraschung: Turnschuhe!
Für viele Wiesn-Fans ein absolutes No-Go. Derbe Sneakers statt Haferlschuh oder Pumps – ein Stilbruch, der Tradition-Puristen die Zornesfalten ins Gesicht trieb.

Tom Kaulitz und Heidi Klum am Oktober
Tom Kaulitz und Heidi Klum am Oktober(Bild: Felix Hörhager / dpa / picturedesk.com)

Heidi hatte’s sicher bequem – aber in der Modewertung der Wiesn landete sie damit eher auf der Ersatzbank.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
