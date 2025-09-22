Hanke kündigt Entscheidung zu Lobautunnel an

Tangente soll entlastet werden

Wie Hanke entscheiden wird, ist freilich nicht bekannt. Er gilt jedoch als großer Befürworter des Projekts und wurde vom wohl größten Fürsprecher des Projekts, dem Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, als Minister in die Regierung entsandt. Neue Zahlen der ASFINAG zeigen zudem: Auf der Südost-Tangente A23, die durch den Tunnel entlastet werden soll, staut es sich bis zu 3,5-mal häufiger als bei hochbelasteten Autobahnen in anderen Ballungsräumen in Österreich. Alles andere als ein grünes Licht des Roten für das Projekt käme daher überraschend.