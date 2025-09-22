Europa-Rekord? Harry Kane jagt zwei Sturm-Giganten

Harry Kane trifft und trifft und trifft – und könnte schon am Freitag einen Europa-Rekord aufstellen! Trifft der 32-jährige Bayern-Star nämlich auch gegen Bremen doppelt, hätte er zwei Mega-Stürmer übertrumpft.
Denn sowohl Cristiano Ronaldo während seiner Zeit bei Real Madrid, als auch Erling Haaland bei Manchester City brauchten 105 Spiele, um den 100. Treffer zu erzielen. Trifft Kane aber gegen Werder im Doppelpack, dann hätte er dafür nur 103 Spiele im Bayern-Dress benötigt. Und das ist Rekord, gelang in Europas besten fünf Liegen zuvor noch keinem!
Dazu kommt: Auch die Saison-Bestmarke von Robert Lewandowski mit 41 Toren aus der Spielzeit 2020/21 gerät in Gefahr. Immerhin hält Kane schon nach vier Runden bei acht Treffern.
„Er macht den Unterschied“
Sportvorstand Max Eberl nach Kanes Triplepack beim 4:1 gegen Hoffenheim: „Er macht den Unterschied, weil er neben der Leader-Fähigkeit auch noch die Tore macht.“
