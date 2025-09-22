Europa-Rekord? Harry Kane jagt zwei Sturm-Giganten

Denn sowohl Cristiano Ronaldo während seiner Zeit bei Real Madrid, als auch Erling Haaland bei Manchester City brauchten 105 Spiele, um den 100. Treffer zu erzielen. Trifft Kane aber gegen Werder im Doppelpack, dann hätte er dafür nur 103 Spiele im Bayern-Dress benötigt. Und das ist Rekord, gelang in Europas besten fünf Liegen zuvor noch keinem!