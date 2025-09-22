Verkehrsrowdy rammt Mopedlenker (82) und flüchtet

Die Polizei in der Steiermark fahndet nach einem unbekannten Pkw-Lenker, der am Montag in Graz ein E-Moped rammte und dabei einen 82-Jährigen schwer verletzte. Nach der Kollision flüchtete der Autolenker.
Schon vor dem Unfall soll der etwa 20- bis 25-jährige Mann eine auffällige Fahrweise an den Tag gelegt haben, wie die Polizei berichtet. Gegen 10.15 Uhr scherte er dann in der Plüddemanngasse ruckartig aus einer Kolonne nach rechts aus und touchierte dabei den E-Moped-Lenker, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr.
Der 82-jährige Grazer kam zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er ins LKH Graz eingeliefert. Der Unfallverursacher fuhr, ohne anzuhalten, weiter.
Die Unfallstelle in der Grazer Plüddemanngasse:
Limousine mit GU-Kennzeichen
Der Mann dürfte 20 bis 25 Jahre alt sein, beim Unfall trug er eine Baseball-Kappe. Beim Auto handelt es sich laut Polizei um eine graue Limousine mit GU-Kennzeichen.
Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei (059133/654100) in Verbindung zu setzen.
