Verkehrsrowdy rammt Mopedlenker (82) und flüchtet

Schon vor dem Unfall soll der etwa 20- bis 25-jährige Mann eine auffällige Fahrweise an den Tag gelegt haben, wie die Polizei berichtet. Gegen 10.15 Uhr scherte er dann in der Plüddemanngasse ruckartig aus einer Kolonne nach rechts aus und touchierte dabei den E-Moped-Lenker, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr.