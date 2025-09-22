Gekenterter Segler klammerte sich an Boje fest

Gerade noch rechtzeitig wurde ein gekenterter Segler am Montag aus dem Attersee gerettet. Der 63-jährige Wiener stürzte rückwärts in das Wasser, konnte sich nur mehr an einer Boje festklammern. Erst nach rund drei Stunden wurde ein anderer zufällig vorbeikommender Wassersportler für den Mann zum Lebensretter.