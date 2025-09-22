Gekenterter Segler klammerte sich an Boje fest

Gerade noch rechtzeitig wurde ein gekenterter Segler am Montag aus dem Attersee gerettet. Der 63-jährige Wiener stürzte rückwärts in das Wasser, konnte sich nur mehr an einer Boje festklammern. Erst nach rund drei Stunden wurde ein anderer zufällig vorbeikommender Wassersportler für den Mann zum Lebensretter.
Ein 63-jähriger Wiener unternahm am Montag gegen 9 Uhr von Attersee am Attersee ausgehend mit seinem Segelboot einen Segeltörn am Attersee. Auf der gegenüberliegenden Seeseite im Gemeindegebiet von Weyregg löste sich aus unbekannter Ursache die Rückenreling des Segelbootes und der Wiener fiel rückwärts in den See.
Boot fuhr führerlos weiter
Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt starken Windes und des am Segelboot vollständig aufgespannten Segels fuhr das Boot führerlos weiter. Der 63-Jährige konnte sich aus eigener Kraft an die Boje eines Fischernetzes retten und klammerte sich an dieser circa drei Stunden fest.
Stark unterkühlt und krampfend
Ein zufällig vorbeikommender 30-jähriger Segler aus Linz wurde gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin auf den in Seenot geratenen, mittlerweile stark unterkühlten und krampfenden Mann aufmerksam und rettete ihn vor dem Ertrinken. Der 63-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in das Salzkammergut Klinikum geflogen.
