Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ADHS, Hormonstörungen

So sehr gefährdet Plastik im Alltag unsere Kinder

Österreich
22.09.2025 17:46
Plastik landet leider auch im Körper von uns Menschen.
Plastik landet leider auch im Körper von uns Menschen.(Bild: Drobot Dean - stock.adobe.com)

Heutzutage kommen Kinder bereits sehr früh mit Chemikalien, die in Kunststoffen enthalten sind, in Kontakt. Das unsichtbare Böse kann immensen Schaden anrichten, darunter IQ-Verlust, Hormonstörungen und Herzprobleme. Einfache Schutzmaßnahmen können dies verhindern.

0 Kommentare

Dass Plastik massive Folgen für die Umwelt hat, ist nicht neu. Wie massiv sich das Material auf die Entwicklung von Menschen auswirkt, betont jetzt eine Auswertung von Hunderten aktueller Studien, die in der Fachzeitschrift „The Lancet Child & Adolescent Health“ erschienen ist. Der Tenor: Kinder seien einer akuten Gefahr durch Plastik ausgesetzt.

Die Arbeit nahm unter anderem drei Stoffklassen unter die Lupe: Phthalate, die Kunststoffe flexibel machen, Bisphenole, die für Festigkeit sorgen, und per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS), durch die Materialien hitzebeständig und wasserabweisend werden.

Plastik nicht in die Mikrowelle geben
Die Chemikalien seien in vielen Produkten enthalten, die wir im Alltag gebrauchen, wie etwa Lebensmittelverpackungen oder Kosmetika, schildert Studienleiter Leonardo Trasande, Professor für Pädiatrie an der NYU Grossman School of Medicine in New York. Gefährlich sei auch das Erhitzen von Plastik in der Mikrowelle. Dadurch könne es zur Freisetzung von Mikroplastik und Nanopartikeln kommen. Auch könnten diese verschluckt werden.

Dieser Spielplatz könnte auch deutlich nachhaltiger gestaltet werden.
Dieser Spielplatz könnte auch deutlich nachhaltiger gestaltet werden.(Bild: AnatolyMenzhiliy stock.adobe)

Ursache vieler chronischer Erkrankungen
Laut der Studie könnten Substanzen aus Plastikprodukten Erkrankungen in mehreren Organen begünstigen sowie Hormonstörungen auslösen. Die enthaltenen Giftstoffe könnten darüber hinaus Störungen im Nervensystem hervorrufen, die Fruchtbarkeit einschränken und sogar zu einem niedrigeren IQ führen. Auch langfristige Herzerkrankungen, ADHS, Fettleibigkeit und niedrigeres Geburtsgewicht könnten Folgen sein.

„Unsere Ergebnisse deuten auf die Rolle von Plastik bei der frühen Entstehung vieler chronischer Krankheiten hin, die bis ins Jugend- und Erwachsenenalter nachhallen“, erklärte Studienleiter Trasande laut einer Pressemitteilung. „Wenn wir wollen, dass Kinder gesund bleiben und länger leben, müssen wir die Verwendung dieser Materialien ernsthaft einschränken“, mahnt er.

Lesen Sie auch:
Die Arbeiterkammer OÖ und „Die Umweltberatung“ warnen vor Kosmetik für Kinder und Jugendliche ...
Nagellacke und Co
Konsumentenschutz warnt vor Kosmetik für Kinder
27.08.2025
Innenräume belastet
Studie: Wir atmen sogar im Auto Mikroplastik ein
31.07.2025

Sichere und einfache Maßnahmen
Relativ einfache und günstige Schutzmöglichkeiten können Abhilfe schaffen. Etwa könnten Plastikbehälter durch solche aus Glas oder Edelstahl ersetzt werden. Kunststoff sollte nicht in die Mikrowelle oder den Geschirrspüler. „Es gibt sichere und einfache Maßnahmen, mit denen Eltern die Plastikbelastung ihrer Kinder begrenzen können, ohne ihr Budget zu sprengen“, sagte Trasande. Auch sollten Ärzte und Schulen an der Aufklärung mitwirken.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Am Flughafen Brüssel wurde die Hälfte der am Montag geplanten Flüge gestrichen.
Störung bei Check-in
Cyberangriff: Airlines streichen weiter Flüge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
136.365 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
126.318 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
119.928 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1839 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Die „Macht“ der Grünen über die Dreier-Regierung
1299 mal kommentiert
Die neue Parteichefin Gewessler zeigt sich selbstbewusst.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1270 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Österreich
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
ADHS, Hormonstörungen
So sehr gefährdet Plastik im Alltag unsere Kinder
Immer mehr Hitzetote
Forscher: Europa erwärmt sich am schnellsten
Wilder Überschlag
Crash mit drei Autos: 77-Jähriger tödlich verletzt
Ein Täter war erst 16
Duo nach Überfall auf Supermarkt ausgeforscht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf