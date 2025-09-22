So sehr gefährdet Plastik im Alltag unsere Kinder

Plastik nicht in die Mikrowelle geben

Die Chemikalien seien in vielen Produkten enthalten, die wir im Alltag gebrauchen, wie etwa Lebensmittelverpackungen oder Kosmetika, schildert Studienleiter Leonardo Trasande, Professor für Pädiatrie an der NYU Grossman School of Medicine in New York. Gefährlich sei auch das Erhitzen von Plastik in der Mikrowelle. Dadurch könne es zur Freisetzung von Mikroplastik und Nanopartikeln kommen. Auch könnten diese verschluckt werden.