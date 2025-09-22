Das steckt hinter der Herbst-Tagundnachtgleiche

Der meteorologische Herbst hat bereits am 1. September begonnen und wird – wie jedes Jahr – noch bis zum 30. November dauern. Am Montag, exakt um 20.19 Uhr, fällt nun auch der Startschuss für den astronomischen Herbst. Das Anfangsdatum des sogenannten Herbstäquinoktium (die Herbst-Tagundnachtgleiche) variiert von Jahr zu Jahr, denn es ist von der tatsächlichen Position der Sonne zur Erde abhängig. Tagundnachtgleichen gibt es zweimal im Jahr: eine zwischen dem 19. und 21. März, wenn in der nördlichen Hemisphäre der Winter in den Frühling übergeht; und eine zwischen 21. und 24. September, wenn der Sommer in den Herbst übergeht.