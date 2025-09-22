Das steckt hinter der Herbst-Tagundnachtgleiche

Warum müssen Sonnenanbeter jetzt bis zum 21. Dezember besonders tapfer sein? Warum gibt es erst im Jahr 2092 ein Herbstäquinoktium, das auf den 21. September fällt? Die „Krone“ beantwortet alle Fragen rund um die Herbst-Tagundnachtgleiche.
Der meteorologische Herbst hat bereits am 1. September begonnen und wird – wie jedes Jahr – noch bis zum 30. November dauern. Am Montag, exakt um 20.19 Uhr, fällt nun auch der Startschuss für den astronomischen Herbst. Das Anfangsdatum des sogenannten Herbstäquinoktium (die Herbst-Tagundnachtgleiche) variiert von Jahr zu Jahr, denn es ist von der tatsächlichen Position der Sonne zur Erde abhängig. Tagundnachtgleichen gibt es zweimal im Jahr: eine zwischen dem 19. und 21. März, wenn in der nördlichen Hemisphäre der Winter in den Frühling übergeht; und eine zwischen 21. und 24. September, wenn der Sommer in den Herbst übergeht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.