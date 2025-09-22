Drogen, Waffen und Kriegsrelikte gefunden

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten dann aber auch Kriegsrelikte, die der 44-Jährige in umliegenden Wäldern mit einer Metallsonde gefunden und mit nach Hause genommen hatte. Da die Splitter- und Mörsergranaten, Luftminen und Handgranaten noch über teilweise intakte Zünder verfügten, wurde sofort der Entminungsdienst verständigt.