Der LASK zwischen Euphorie und Bodenhaftung

„Die Nummer eins in Linz sind wir!“ Nachdem sie mit den Fans den Derbysieg gefeiert hatten, tanzten einige LASK-Spieler um Adeniran und Usor in den Stadion-Katakomben wild herumspringend in die Kabine. Max Entrup postete ein Foto von einem Graffiti beim Römerberg-Tunnel, auf dem steht: „Linz ist nur schwarz-weiß!“