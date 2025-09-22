Der LASK zwischen Euphorie und Bodenhaftung

Gekenterter Segler klammerte sich an Boje fest
Drei Stunden im Wasser
Der LASK ist zurück auf der Erfolgsstraße, jubelte im Linzer Derby über ein 2:0 gegen Blau-Weiß und über die Rückkehr der Fans. Mit Sascha Horvath sagt der Kapitän des Tabellen-Zehnten aber: „Wir wissen, dass nicht alles perfekt war!“
„Die Nummer eins in Linz sind wir!“ Nachdem sie mit den Fans den Derbysieg gefeiert hatten, tanzten einige LASK-Spieler um Adeniran und Usor in den Stadion-Katakomben wild herumspringend in die Kabine. Max Entrup postete ein Foto von einem Graffiti beim Römerberg-Tunnel, auf dem steht: „Linz ist nur schwarz-weiß!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.