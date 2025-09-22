Vorteilswelt
Nach Sieg im Derby

Der LASK zwischen Euphorie und Bodenhaftung

Oberösterreich
22.09.2025 18:30
Neue Höhenluft? Sascha Horvath (r.) weiß, dass man am Boden bleiben muss.
Neue Höhenluft? Sascha Horvath (r.) weiß, dass man am Boden bleiben muss.(Bild: GEPA)

Der LASK ist zurück auf der Erfolgsstraße, jubelte im Linzer Derby über ein 2:0 gegen Blau-Weiß und über die Rückkehr der Fans. Mit Sascha Horvath  sagt der Kapitän des Tabellen-Zehnten aber: „Wir wissen, dass nicht alles perfekt war!“

„Die Nummer eins in Linz sind wir!“ Nachdem sie mit den Fans den Derbysieg gefeiert hatten, tanzten einige LASK-Spieler um Adeniran und Usor in den Stadion-Katakomben wild herumspringend in die Kabine. Max Entrup postete ein Foto von einem Graffiti beim Römerberg-Tunnel, auf dem steht: „Linz ist nur schwarz-weiß!“

