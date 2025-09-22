Endlich! Karajica überweist Löhne an Ex-Spieler

Sonst? Nach zwei Auswärtssiegen in Folge geht’s für die Austria Klagenfurt in der 2. Liga am Freitag daheim weiter. Wenn um 18 Uhr Aufsteiger Hertha Wels kommt, erhofft sich Violett mehr Zuseher – all das dank einer Freikarten-Aktion für Spieler, Trainer und Betreuer von Kärntner Sportklubs! Pro Team gilt die Einladung für 20 Aktive und fünf Begleitpersonen. Mit dieser Info reicht bis Mittwoch (16 Uhr) einfach eine Mail an: tickets@skaustriaklagenfurt.at