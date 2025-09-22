Vorteilswelt
Austria Klagenfurt

Endlich! Karajica überweist Löhne an Ex-Spieler

Kärnten
22.09.2025 17:44
Zeljko Karajica
Zeljko Karajica(Bild: Kuess Josef)

Acht ehemalige Spieler von Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt können laut der Fußballergewerkschaft „VdF“ aufatmen – und auch der Zweitligist selbst. Denn der zuständige Anwalt wollte schon alles bei der Bundesliga einbringen. . . 

Lange hat’s gedauert – jetzt ist endlich was passiert. Austria Klagenfurts Gesellschafter Zeljko Karajica war wegen der ausstehenden Löhne für acht Ex-Spieler (Schwarz, Bobzien, Kujrakovic, Bonnah, Cvetko, Spari, Straudi sowie Toshevski) schon arg in die Bredouille geraten. So sehr, dass die Spielergewerkschaft VdF – wie die „Krone“ berichtete – bereits einen Anwalt einschaltet hatte, die Causa sogar beim Senat 2 der Bundesliga einbringen wollte.

Gehen bei der Austria bald alle Lichter aus?
Austria Klagenfurt
Fehlende Gehälter: Für Lizenz wird‘s nun brenzlig!
14.09.2025

„Wir waren kurz davor, alles zu übermitteln, hatten noch die letzten Unterlagen vorzubereiten“, erklärt VdF-Boss Gernot Baumgartner. Dann die Wende! „Am heutigen Montag meldete sich Karajica mit Überweisungsbestätigungen – einige haben schon was erhalten. Es sieht gut aus“, so Baumgartner.

Stand Freitag vergangene Woche waren jedenfalls die laufenden Gehälter für die aktuellen Spieler noch immer nicht überwiesen. „Das ist auch unser Wissensstand. Auch da bleiben wir informiert“, so Baumgartner.

Sportlich läuft‘s bei Austria Klagenfurt und Schmerböck richtig gut!
Austria Klagenfurt
Das sagt Investoren-Gruppe zur möglichen Übernahme
21.09.2025

Sonst? Nach zwei Auswärtssiegen in Folge geht’s für die Austria Klagenfurt in der 2. Liga am Freitag daheim weiter. Wenn um 18 Uhr Aufsteiger Hertha Wels kommt, erhofft sich Violett mehr Zuseher – all das dank einer Freikarten-Aktion für Spieler, Trainer und Betreuer von Kärntner Sportklubs! Pro Team gilt die Einladung für 20 Aktive und fünf Begleitpersonen. Mit dieser Info reicht bis Mittwoch (16 Uhr) einfach eine Mail an: tickets@skaustriaklagenfurt.at

Kärnten

Austria Klagenfurt
Endlich! Karajica überweist Löhne an Ex-Spieler
