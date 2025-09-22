Vorteilswelt
Die besten Fotos

Ballon d‘Or in Paris: Wer wird Weltfußballer?

Fußball International
22.09.2025 19:47
Barcelonas Lamine Yamal and Pedri
Barcelonas Lamine Yamal and Pedri(Bild: AP/Thibault Camus)

In Paris wird heute Abend der Ballon d‘Or 2025 für den Weltfußballer bzw. die Weltfußballerin vergeben. Zur großen Gala kamen die meisten Stars – nur jene von Real Madrid und Paris Saint-Germain fehlten. 

0 Kommentare

Während die „Königlichen“ damit wieder einmal ihren Unmut zeigen wollten, fehlten Ousmane Dembele und Co aus gutem Grund. Denn der Champions-League-Sieger absolvierte am Montagabend ein Nachholspiel gegen Olympique Marseille. 

Hier die Plätze 11 bis 30:

Das Blitzlichtgewitter am roten Teppich vor dem im Pariser Theatre du Chatelet war dennoch atemberaubend. 

Preise in 13 Kategorien
Preise in insgesamt 13 Kategorien werden für Männer und Frauen vergeben. Darunter jene für den besten Spieler, Torwart, Nachwuchsspieler, Trainer, Torschütze und für die Mannschaften des Jahres.

Hier die besten Fotos des Abends:

(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
(Bild: AP/Thibault Camus)
(Bild: AP/Thibault Camus)
(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
(Bild: EPA/Mohammed Badra)
(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Letztes Jahr sicherte sich Rodri (Manchester City) den Award vor Vinicius Jr. und Jude Bellingham (beide Real Madrid).

Ähnliche Themen
Paris
Olympique Marseille
