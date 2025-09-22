Polizei ließ den falschen Gefangenen frei

Der Angeklagte gab beim Prozess zu, am 14. Jänner auf seinen Widersacher geschossen zu haben. Doch töten wollte ihn der ehemalige UÇK-Kämpfer, der in den Balkankriegen gedient hatte, angeblich nicht: „Sonst hätte ich das gekonnt.“ Er wollte den Tschetschenen, den er angeblich nicht kannte, aber von ihm bedroht und erpresst worden sei, nur kampfunfähig machen. Er habe nämlich bei einem Treffen ein „langes, sehr langes Messer“ im Auto gezückt.