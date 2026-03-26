Statt Straße Unfall beobachtet: Lenkerin verletzt

Langer Stau

Der 36-Jährige krachte in das Heck eines vor ihm verkehrsbedingt zum Stillstand gekommenen Fahrzeugs. Am Steuer saß eine 22-jährige Bosnierin aus Enns, die durch den Anprall unbestimmten Grades verletzt wurde. Sie kam nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Kepler Uniklinikum Linz. Während der Unfallaufnahme entstand erheblicher Rückstau, der bis zur A1 Westautobahn reichte.