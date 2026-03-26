Statt Straße Unfall beobachtet: Lenkerin verletzt

Von einem Unfall auf der Gegenfahrbahn ließ sich am Donnerstag ein 36-Jähriger aus Linz ablenken. Er krachte in das Heck des vor ihm fahrenden Autos. Die Lenkerin (22) wurde verletzt.
Gegen 15.20 Uhr war der Japaner (36) aus Linz mit seinem Auto auf der A7 Mühlkreisautobahn in Richtung Norden unterwegs. Laut Polizei ließ er sich dabei von einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ablenken, der sich auf der Gegenfahrbahn ereignet hatte.
Langer Stau
Der 36-Jährige krachte in das Heck eines vor ihm verkehrsbedingt zum Stillstand gekommenen Fahrzeugs. Am Steuer saß eine 22-jährige Bosnierin aus Enns, die durch den Anprall unbestimmten Grades verletzt wurde. Sie kam nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Kepler Uniklinikum Linz. Während der Unfallaufnahme entstand erheblicher Rückstau, der bis zur A1 Westautobahn reichte.
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