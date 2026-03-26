Nach 115 Jahren! Aus für beliebtes Traditionscafé

„Mit der Entscheidung geht’s mir gut, mein weiterer Lebensweg ist allerdings unsicher.“ Was genau die Zukunft bringt, weiß Nadia Kletzmair nicht. Was sie allerdings ganz genau weiß ist, dass sie sicher nicht mehr mitten in der Nacht in der Backstube stehen will. „Ich mache den Beruf als Konditorin seit 25 Jahren, das Café leite ich seit 15 Jahren. Als Chefin ist man Lückenfüller. Ich habe alles gemacht – vom Einkauf übers Service bis zum Büro. Das Café läuft gut, es steckt also kein wirtschaftlicher Grund dahinter, aber es ist halt nicht mehr meins“, versucht die bald 50-Jährige ihre Beweggründe in Worte zu fassen.