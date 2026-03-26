Mann schnitt sich mit Winkelschleifer ins Gesicht

Mit Schnittverletzungen im Gesicht musste am Donnerstagvormittag ein 32-Jähriger ins Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen werden. Der Mann half Bekannten beim Einschneiden von Ziegelwänden, als sich der Winkelschleifer in seinem Halstuch verfing.
Ein 32-Jähriger aus Hellmonsödt half am Donnerstag gegen 11.20 Uhr auf einer Baustelle seiner Bekannten in Altenberg bei Linz. Beim Einschneiden der Ziegelwände fing sich der Winkelschleifer im Halstuch des 32-Jährigen, wodurch er eine Schnittverletzung im Gesicht erlitt.
Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen.
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