Mann schnitt sich mit Winkelschleifer ins Gesicht

Ein 32-Jähriger aus Hellmonsödt half am Donnerstag gegen 11.20 Uhr auf einer Baustelle seiner Bekannten in Altenberg bei Linz. Beim Einschneiden der Ziegelwände fing sich der Winkelschleifer im Halstuch des 32-Jährigen, wodurch er eine Schnittverletzung im Gesicht erlitt.