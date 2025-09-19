Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„97% waren gegen mich“

Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz

Außenpolitik
19.09.2025 11:06

Auf dem Rückflug von seinem Staatsbesuch in London hat US-Präsident Donald Trump vor Journalisten an Bord der Air Force One (siehe Video) zu einem Rundumschlag gegen Sendeanstalten ausgeholt und TV-Stationen, die negativ über ihn berichten, mit einem Lizenzentzug gedroht.

0 Kommentare

Auf die Frage „Herr Präsident, was würden Sie gerne sehen? Werden Sie Brendan Carr bitten, sich zu anderen Late-Night-Moderatoren zu äußern, die Sie vermissen und die Ihrer Meinung nach alle dabei sein sollten?“, erklärte Trump: „Ich meine, die bekommen eine Lizenz. Ich würde meinen, dass ihnen vielleicht ihre Lizenz entzogen werden sollte. Das wird Brendan (der von Trump eingesetzte Chef der Federal Communications Commission, kurz FCC; Anm.) entscheiden müssen.“

„97 Prozent der Stars sind gegen mich“
„Ich finde Brendan Carr hervorragend. Er ist ein Patriot. Er liebt unser Land und er ist ein harter Kerl. Wir werden also sehen müssen, wie es um die Redefreiheit steht. Wenn man darüber nachdenkt, sind 97 Prozent der Stars gegen mich, und dennoch gewinne ich die Wahl mit Leichtigkeit. Das ist ziemlich erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, denn es zeigt, dass sie keine Glaubwürdigkeit haben“, sinnierte der US-Präsident vor Medienvertretern an Bord der Air Force One.

(Bild: AP/Evan Vucci)

Was ist die FCC?

Die Medienaufsichtsbehörde Federal Communications Commission ist eigentlich eine der unabhängigen Behörden der Vereinigten Staaten in Washington. Sie wurde durch den Kongress geschaffen und regelt die Kommunikationswege Rundfunk, Satellit und Kabel. Sie hat weitläufige Befugnisse, was etwa Sendelizenzen angeht – darf aber keine inhaltliche Zensur betreiben.


„Man sollte ihnen die Lizenz entziehen“
„Die Presse macht nur schlechte Werbung für mich. Ich meine, sie bekommen eine Lizenz. Ich würde sagen, man sollte ihnen vielleicht die Lizenz entziehen“, sagte Trump weiter. Woher er die Zahl von 97 Prozent negativer Berichterstattung habe, konnte Trump auf Nachfrage nicht sagen. Er habe diese Statistik „irgendwo gelesen“, berichtete der „Guardian“.

Dass Trump mit Kritik an seiner Person und seinen recht häufig eigenwilligen Entscheidungen nicht umgehen kann, ist nicht neu. Deshalb sind ihm die Late-Night-Moderatoren, die sich über ihn und seine Agenda lustig machen und ihn verspotten, seit Jahren ein Dorn im Auge. Eine der Talkshows, jene von Jimmy Kimmel, wurde vor wenigen Tagen „auf unbestimmte Zeit“ aus dem Programm genommen.

Lesen Sie auch:
Nach der Absetzung der „Jimmy Kimmel Show“ ist die Empörung groß. Auch andere ...
Kritik an TV-Zensur
Late-Night-Talker: „Wir sind alle Jimmy Kimmel“
19.09.2025
Aussagen zum Fall Kirk
Talkshow von Trump-Feind Kimmel wird „gecancelt“
18.09.2025
„Das ist beängstigend“
Hollywoodstars schäumen über Kimmel-Absetzung
18.09.2025

Carr hat in einem rechten Podcast erklärt, die Unternehmen müssten mit Blick auf den Comedian handeln – andernfalls gebe es „zusätzliche Arbeit für die FCC“. „Wir können das auf die einfache oder die harte Tour machen“, hatte er erklärt. Woraufhin der Sender ABC die Late-Night-Show des Satirikers absetzte – und Trump sich begeistert zeigte.

Der Präsident nahm zudem die Comedians Jimmy Fallon und Seth Meyers ins Visier, die er als „zwei totale Versager“ bezeichnete. Der Sender NBC müsse ihre Shows ebenfalls absetzen, forderte er.

Porträt von Wilhelm Eder
Wilhelm Eder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
London
Lizenz
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.649 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
137.822 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
134.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1616 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1244 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Außenpolitik
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Laut Bericht:
Trump verweigert Taiwan Millionen für Militärhilfe
Krone Plus Logo
Nach neuem Gesetz
Gemeinden werden mit Anfragen regelrecht geflutet
Gebiete „befreit“
Ukraine eroberte 160 Quadratkilometer zurück
„Krone“-Kommentar
Einer zeigt, wie Politiker auch sein können
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf