Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz

„97 Prozent der Stars sind gegen mich“

„Ich finde Brendan Carr hervorragend. Er ist ein Patriot. Er liebt unser Land und er ist ein harter Kerl. Wir werden also sehen müssen, wie es um die Redefreiheit steht. Wenn man darüber nachdenkt, sind 97 Prozent der Stars gegen mich, und dennoch gewinne ich die Wahl mit Leichtigkeit. Das ist ziemlich erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, denn es zeigt, dass sie keine Glaubwürdigkeit haben“, sinnierte der US-Präsident vor Medienvertretern an Bord der Air Force One.