Zensur-Versuch geplatzt: Gericht weist Trump ab

Medienrechtsexperten hatten die Klage bereits bei Einreichung als aussichtslos bewertet und eher als PR-Maßnahme eingeschätzt. Joe Kahn, Chefredakteur der „New York Times“, sagte bei einem Auftritt diese Woche, Trump sei „falsch in den Fakten und falsch im Recht“. Man werde sich verteidigen „und gewinnen“.