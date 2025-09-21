Gemeinden setzen Schutz an erste Stelle

In wenigen Wochen wird er, gemeinsam mit dem Gallizianer Gemeinde-Chef, Hannes Mak, die Vellach-Brücke in Müllnern wiedereröffnen. Diese hatte das Wasser damals einfach mitgerissen. Kilometerweite Umwege mussten ansässige Landwirte seither auf sich nehmen. Stolze 910.000 Euro hat der Neubau gekostet. Trotzdem nur ein Bruchteil von dem, was seit 2023 von Bund, Land und Gemeinden in den Wiederaufbau investiert wurde: Der Eichenweg in St. Kanzian erstrahlt in neuem Glanz, in Kühnsdorf wurde gerade im Ortskern unweit der Schule ein Hochwasserschutzprojekt fertiggestellt. In Sittersdorf flossen knapp eine Million Euro in Maßnahmen rund um den Suchabach bei Altendorf. Nach schlimmen Hangrutschen in Völkermarkt wurden ganze Siedlungen abgesichert.