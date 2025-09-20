Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Diesen Kummer verzeiht das Fernsehpublikum nicht!

Kolumnen
20.09.2025 08:00
30 Jahre lang moderierte Christa Kummer das ORF-Wetter, nun will sie nach vorne schauen, ist ...
30 Jahre lang moderierte Christa Kummer das ORF-Wetter, nun will sie nach vorne schauen, ist bereit für ein neues Kapitel.(Bild: Zwefo)
0 Kommentare

Was für ein eleganter, würdevoller Abgang! Mit einem dicken Dankeschön an ihr großartiges Team verabschiedete sich Christa Kummer am Freitagabend von ihrem treuen Publikum. Und zog vor laufender Kamera und ohne umzuknicken ihre legendären High Heels aus ...

Die werde sie jetzt nicht an den Nagel hängen, verkündete die Frau, die den Österreicherinnen und Österreichern 30 Jahre lang das Wetter vorausgesagt und erklärt hatte, mit einem Lächeln auf dem Gesicht.

Die Proteste gegen die Absetzung der beliebten „Wetterfee“ sind gewaltig. Sogar aus Klöstern kommt Widerstand – mit der Versicherung, die Ordensfrauen würden Frau Kummer in ihre Gebete einschließen.

Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Niemand versteht, wieso der ORF seine älteren Mitarbeiterinnen – und übrigens auch Mitarbeiter – so schlecht behandelt. Warum jetzt die „Grande Dame“ des Vorabends in Pension geschickt wird, nur weil sie 61 Jahre alt geworden ist. Für andere wird es schon ab 50 kritisch, wie man bei Verena Scheitz (53), Birgit Fenderl (54) und Claudia Reiterer (57) gesehen hat.

Christa Kummer hat sich die Demütigung keine Sekunde lang anmerken lassen. Gerüchten zufolge soll sie eine Abschiedsparty, die der ORF für sie dann trotzdem gab, entrüstet abgelehnt haben. Recht hatte sie! Es gibt schließlich nichts zu feiern.

Lesen Sie auch:
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Ihre letzte Sendung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
19.09.2025
Nach Christa Kummer
Das schwere Leben von ORF-Frauen über 50 Jahren
18.09.2025

Wenn Entscheidungen über den Kopf der Menschen hinweg getroffen werden, geht das nie gut aus. Diesen Kummer verzeiht weder das Fernsehpublikum dem Sender noch die Bevölkerung der Politik.

Porträt von Conny Bischofberger
Conny Bischofberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
162.757 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wien
Frau (44) erschossen, Tochter kämpft um ihr Leben
129.056 mal gelesen
In einer Gemeindebauwohnung in Wien-Leopoldstadt hat sich am Dienstagabend eine Gewalttat mit ...
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
128.199 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1673 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1247 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1035 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Diesen Kummer verzeiht das Fernsehpublikum nicht!
„Krone“-Kommentar
Blaupause für die Lohnverhandlungen
„Krone“-Kommentar
EU-Sanktionen gegen Israel?
„Krone“-Kommentar
Einer zeigt, wie Politiker auch sein können
„Krone“-Kommentar
EU: Von der Leyen als Crash-Pilotin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf