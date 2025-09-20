Diesen Kummer verzeiht das Fernsehpublikum nicht!

Niemand versteht, wieso der ORF seine älteren Mitarbeiterinnen – und übrigens auch Mitarbeiter – so schlecht behandelt. Warum jetzt die „Grande Dame“ des Vorabends in Pension geschickt wird, nur weil sie 61 Jahre alt geworden ist. Für andere wird es schon ab 50 kritisch, wie man bei Verena Scheitz (53), Birgit Fenderl (54) und Claudia Reiterer (57) gesehen hat.