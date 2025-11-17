Riesige Glasscheibe wurde Arbeitern zum Verhängnis

Unter schwerer Last eingeklemmt

Eine der riesigen Glasscheiben kippte um und fiel auf den rechten Fuß des 34-Jährigen. Dieser wurde eingeklemmt. Doch damit nicht genug: der Arbeiter geriet ins Wanken und stürzte kopfüber vom Anhänger, während sein Fuß unter der schweren Last eingeklemmt blieb. Bei dem Unfall zog sich der Italiener schwere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.