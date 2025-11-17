Vorteilswelt
Schwerer Unfall

Riesige Glasscheibe wurde Arbeitern zum Verhängnis

Tirol
17.11.2025 19:56
Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.
Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.(Bild: Christof Birbaumer)

Mehrfaches Pech hatten Montagvormittag zwei Arbeiter in Vils im Tiroler Außerfern. Beim Abladen riesiger Glasscheiben von einem Anhänger kippte plötzlich eine der schweren Scheiben. Das hatte für einen 34-Jährigen und seinen Kollegen (28) böse Folgen. 

Der 34-jährige Italiener war gegen 10.30 Uhr mit einem 28-Jährigen damit beschäftigt, mehrere schwere Glasscheiben von einem Anhänger abzuladen. Beide Männer standen auf dem Fahrzeug. Als sie den Befestigungsgurt lockerten, passierte es. 

Unter schwerer Last eingeklemmt
Eine der riesigen Glasscheiben kippte um und fiel auf den rechten Fuß des 34-Jährigen. Dieser wurde eingeklemmt. Doch damit nicht genug: der Arbeiter geriet ins Wanken und stürzte kopfüber vom Anhänger, während sein Fuß unter der schweren Last eingeklemmt blieb. Bei dem Unfall zog sich der Italiener schwere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.

Auch der Kollege des Mannes musste ins Krankenhaus. Er hatte versucht, die umstürzende Glasscheibe zu halten, wodurch eine andere zerbrach. Der 28-Jährige zog sich tiefe Schnittwunden zu. 

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
