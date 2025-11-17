Riesige Glasscheibe wurde Arbeitern zum Verhängnis

Mehrfaches Pech hatten Montagvormittag zwei Arbeiter in Vils im Tiroler Außerfern. Beim Abladen riesiger Glasscheiben von einem Anhänger kippte plötzlich eine der schweren Scheiben. Das hatte für einen 34-Jährigen und seinen Kollegen (28) böse Folgen.
Der 34-jährige Italiener war gegen 10.30 Uhr mit einem 28-Jährigen damit beschäftigt, mehrere schwere Glasscheiben von einem Anhänger abzuladen. Beide Männer standen auf dem Fahrzeug. Als sie den Befestigungsgurt lockerten, passierte es.
Unter schwerer Last eingeklemmt
Eine der riesigen Glasscheiben kippte um und fiel auf den rechten Fuß des 34-Jährigen. Dieser wurde eingeklemmt. Doch damit nicht genug: der Arbeiter geriet ins Wanken und stürzte kopfüber vom Anhänger, während sein Fuß unter der schweren Last eingeklemmt blieb. Bei dem Unfall zog sich der Italiener schwere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.
Auch der Kollege des Mannes musste ins Krankenhaus. Er hatte versucht, die umstürzende Glasscheibe zu halten, wodurch eine andere zerbrach. Der 28-Jährige zog sich tiefe Schnittwunden zu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.