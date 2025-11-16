Eine echte Zumutung

Den Ursprung hat das Wort im Lateinischen tolerare und bedeutet „erdulden“ oder „ertragen“. Schon da klingt mit, wie mühsam und fordernd die Toleranz sein kann. Donald Trump, aber auch viele andere „Demokraten“ mit dem Hang zur autoritären Machtkonzentration, halten sich gar nicht erst mit dieser Mühseligkeit auf. Toleriert wird nur, was eben leicht zu ertragen ist – die eigene Meinung.