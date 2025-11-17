„Wie Prostituierte“: Wirbel um NFL-Hymne in Madrid

Von „Warum musste sie sich wie eine Prostituierte anziehen?“ bis „Das nimmt der Hymne jede feierliche Stimmung“: Mit ihrem Auftritt beim NFL-Spiel in Madrid sorgte US-Sängerin Karina Pasian für reichlich Diskussion auf X und Co.
Bevor die Miami Dolphins am Sonntag gegen die Washington Commanders mit 16:13 das erste NFL-Spiel auf spanischen Boden gewinnen konnten, ertönte im Bernabeu – wie in der Football-Liga üblich – die US-amerikanische Hymne. Gesungen wurde diese von Pasian, die jedoch weniger mit ihrer Stimme als mit ihrem Outfit für Gesprächsstoff sorgte.
Einigen NFL-Fans war das Kleid der 34-Jährigen offenbar zu freizügig, in den sozialen Medien echauffierte sich der eine oder andere User. „Was ist falsch mit der NFL?“, schrieb ein Nutzer etwa auf X, ein anderer meinte: „Wer zieht sich denn so an, um die Nationalhymne zu singen? Null Erziehung. Schämen Sie sich!“
„Ich bin überwältigt“
Pasian selbst dürfte die Kritik nicht allzu sehr an sich heran gelassen haben, auf Instagram schrieb die Sängerin nach ihrem Auftritt jedenfalls: „Ich bin überwältigt von all der Liebe, die ich erhalten habe.“ Scheint, als werden ihr wohl eher all die positiven Reaktionen – von denen es freilich auch einige gab – in Erinnerung bleiben ...
