Diese Regierung hat nichts zu feiern, im Gegenteil

Das musste der Chef des zweiten wichtigen VP-Bundes, des ÖAAB, noch nicht. Aber dem ÖVP-Klubobmann steht, falls die vor Gericht erzielte Diversion für „Gusts“ ungustiöse Personalintervention nicht hält, ebenso vor dem Abgang. Der noch immer rekonvaleszente Bundeskanzler Christian Stocker, der Österreich derzeit von Wiener Neustadt aus regiert, ist wahrlich nicht zu beneiden.